Trasporto pubblico regionale | II e IV Commissione riunite in seduta congiunta Dal

Fassina : votare no a referendum per salvare Trasporto pubblico : Roma – “Sono gli ultimi giorni per informare i cittadini e discutere del futuro del trasporto pubblico a Roma, del diritto a una mobilita’ decente, non soltanto di Atac. Si vota domenica 11 novembre. Siamo impegnati a proporre un’alternativa effettivamente migliorativa alle favole sulla liberalizzazione e privatizzazione della gestione del servizio. Raccontiamo la verita’: i disservizi, di cui ogni giorno i ...

Roma : domenica voto per liberalizzare il Trasporto pubblico locale : Roma – liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

Roma : iniziato alle 8.30 lo sciopero del Trasporto pubblico : Roma – E’ iniziato alle 8.30, a Roma, lo sciopero del trasporto pubblico. Ecco la situazione: Metro A: aperta; Metro B: aperta; Metro C: aperta; Termini-Centocelle: aperta; Roma-Civitacastellana-Viterbo: aperta; Roma-Lido: chiusa; Bus e tram: possibili riduzioni di corse. L'articolo Roma: iniziato alle 8.30 lo sciopero del trasporto pubblico proviene da RomaDailyNews.

Roma - domani 26 ottobre sciopero generale del Trasporto pubblico : Dalle 21 di giovedì 25 ottobre alle 21 di venerdì 26 sono previste ben 24 ore di sciopero del trasporto pubblico, che minacciano di generare disservizi e non pochi problemi a tutti i viaggiatori che giungono a Roma e soprattutto ai pendolari che ogni giorno si spostano usando i mezzi pubblici. Nella capitale, all'interno del perimetro comunale, sono comunque garantite le fasce di garanzia ovvero dall'apertura alle 8 e 30 del mattino e dalle 17 ...

Il referendum sul Trasporto pubblico di Roma - spiegato : Si terrà l'11 novembre e chiederà ai cittadini Romani se vogliono mettere a gara i trasporti pubblici ora affidati esclusivamente ad ATAC The post Il referendum sul trasporto pubblico di Roma, spiegato appeared first on Il Post.

Milano Trasporto pubblico. Presentata la riforma del sistema tariffario : Va avanti il percorso del nuovo sistema tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM). Si è tenuta a Palazzo Reale

Il futuro del Trasporto pubblico e dello sharing è elettrico : Per intervenire sulla qualità dell'aria delle aree metropolitane italiane non basta il blocco ai veicoli più inquinanti. Serve potenziare il trasporto pubblico e lo sharing a basse emissioni Dal 1° ...

comune di trento * Festival dello sport : i provvedimenti viabilistici e le modifiche al Trasporto pubblico - : ... ' i veicoli utilizzati per operazioni di pronto soccorso anche se non in svolgimento delle proprie funzioni operative; ' i veicoli del Comitato organizzatore de "Il Festival dello sport" muniti di ...

Roma : Venerdì sciopero Trasporto pubblico - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ RomaTpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Trasporto pubblico in Sicilia : "Far West - la Regione sborsa 156 milioni e non controlla" : Trasporto pubblico in Sicilia, Campo: e' un far West. La Regione sborsa 166 milioni e non controlla. Corse fantasma e orari difformi.

Baglio-Piccolo : voto 4 da cittadini per Trasporto pubblico e rifiuti : Roma – “I romani danno i voti e bocciano la giunta Raggi con un bel 4 al servizio di trasporto pubblico e alla raccolta dei rifiuti. E se non funzionano servizi essenziali la qualita’ della vita dei romani e’ tutta in salita. La sufficienza invece per gli asili nido e’ un segnale preoccupante di quanto si sta facendo, male, per peggiorare un servizio che era il fiore all’occhiello di Roma, e un giudizio ...

Trasporto pubblico - l’obbligo di servirsi di Consip per gli acquisti di nuovi bus fa salire i prezzi : Il Trasporto locale è al collasso e gli autobus italiani diventano sempre più vecchi, insicuri e inquinanti. L’età media è di 11,6 anni, cinque in più del resto d’Europa e le scarse risorse messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti per il rinnovo del parco veicoli vengono ridotte fino al 20% da un meccanismo di maxi-gara nazionale che risulta antieconomico. Secondo molte aziende del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del resto ...

Tutte le nuove tariffe del Trasporto pubblico a Milano : Da marzo 2019 i biglietti per le corse singole costeranno 2 euro e gli abbonamenti mensili 39, ma quelli annuali non aumenteranno e si potranno pagare a rate The post Tutte le nuove tariffe del trasporto pubblico a Milano appeared first on Il Post.

Bonus Trasporto pubblico - come ottenere la detrazione fiscale : La legge di Bilancio 2018 ha introdotto questa agevolazione che permette di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le...