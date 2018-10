Maxi Lopez-Wanda Nara | la Wags assolta nel processo contro l’ex marito | “ha vinto la

sportfair

: Milano, assolta Wanda Nara: “Non postò dati Maxi Lopez” - SkyTG24 : Milano, assolta Wanda Nara: “Non postò dati Maxi Lopez” - infoitsport : Wanda Nara assolta: «Non postò sui social dati personali di Maxi Lopez» - infoitsport : Assolta Wanda Nara: non postò dati personali di Maxi Lopez -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)parla dopo l’assoluzione nelche la vedeva imputata per aver reso noti i dati privati dell’exDopo l’assoluzione dida parte del giudice del tribunale di Milano, è proprio la moglie di Icardi a parlare del caso che l’ha vista coinvolta nelper aver pubblicato sui propri profili social i dati sensibili dell’ex. Laper insufficienza di prove, ha voluto dire la sua opinione su Instagram dove ha scritto: “una volta in più mi sono dovuta difendere da false accuse, una volta in più hala verità. L’invidia, la cattiveria non portano da nessuna parte. Come purtroppo ci accade spesso alcuni giornali pubblicano con enfasi bugie con l’unico scopo di fare male o alimentare l’ego di chi mi voleva portare in carcere. Io sono sempre al mio posto, niente e nessuno mi ...