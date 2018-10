Judo | Grand Slam Abu Dhabi 2018 | Odette Giuffrida a caccia di un risultato di prestigio

Judo - Matteo Marconcini torna dopo l’infortunio : “Avevo paura - ora alzo l’asticella verso il Grand Slam di Osaka” : Matteo Marconcini è torna to a combattere nel weekend dopo addirittura 416 giorni di assenza del tatami a causa di un infortunio. L’aretino si era messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali 2017 perdendo la finale degli 81 kg contro il tedesco Alexander Wieczerzak ma poi un incidente lo ha costretto ai box e soltanto lo scorso fine settimana si è rivisto in gara, conquistando un altro argento l’European Cup di Malaga. Il ...

Judo - Matteo Marconcini torna dopo l’infortunio : “Avevo paura - ora alto l’asticella verso il Grand Slam di Osaka” : Matteo Marconcini è torna to a combattere nel weekend dopo addirittura 416 giorni di assenza del tatami a causa di un infortunio. L’aretino si era messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali 2017 perdendo la finale degli 81 kg contro il tedesco Alexander Wieczerzak ma poi un incidente lo ha costretto ai box e soltanto lo scorso fine settimana si è rivisto in gara, conquistando un altro argento l’European Cup di Malaga. Il ...

Judo - Grand Prix Cancun 2018 : Elios Manzi conquista il bronzo tra i 66 kg - tutti i risultati della prima giornata : A Cancun (Messico) si sta disputando un importante Grand Prix di Judo a cui partecipano 321 atleti provenienti da 46 Nazioni. L’Italia è riuscita subito a mettersi in luce nella prima parte della competizione soprattutto per merito di Elios Manzi che ha conquista to una bellissima medaglia di bronzo tra i 66 kg: il siciliano ha iniziato il proprio cammino con due ippon nei confronti del messicano Ulises Mendez e del peruviano Juan Postigos, ...

Judo - Fabio Basile : “Voglio essere il più forte di sempre - punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello” : Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di Judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Il 23enne ora è però ...

Judo - Fabio Basile parteciperà Grande Fratello Vip? Le ultime indiscrezioni sul cast - il Campione Olimpico verso la casa : Fabio Basile potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 3 in programma quest’autunno su Canale 5. Il settimanale Spy, in edicola da domani venerdì 7 settembre, ha svelato in anteprima il cast del celebre reality show condotto da Ilary Blasi con la presenza in studio di Alfonso Signorini. Il Campione Olimpico di Rio 2016 dovrebbe essere tra i partecipanti: ad agosto era stata smentita la sua presenza e si era parlato di un veto da parte ...