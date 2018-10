Tragedia in Piemonte : Trovati morti due escursionisti sulle montagne di Pinerolo : Due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo, che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera, sono stati trovati morti: un 65enne, precipitato con la mountain bike, è stato localizzato a monte del rifugio Granero. Un’altra persone è stata individuata nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone. A breve si procederà al recupero delle salme. L'articolo Tragedia in Piemonte: ...

Gemelli Trovati morti in casa : ipotesi omicidio – suicidio. Il retroscena in un bigliettino : Due fratelli Gemelli di 66 anni sono stati trovati morti con una ferita da arma da fuoco alla testa, nel loro appartamento di Senago (Monza), intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai vicini che hanno udito gli spari. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di omicidio-suicidio. Erano entrambi malati e probabilmente depressi per le loro condizioni. Questo il possibile movente di quello che è stato molto ...

Fratelli gemelli Trovati morti in Brianza : ipotesi omicidio-suicidio : Per tutti e due ferita da arma da fuoco alla testa. L'allarme dai vicini di casa che hanno udito gli spari

Terremoto Indonesia : il bilancio sale a 1.649 morti - Trovati vivi 31 ragazzi intrappolati in due scuole : A una settimana dal Terremoto e dallo tsunami che hanno portato devastazione sull’isola di Sulawesi in Indonesia, sono stati trovati vivi 31 ragazzi che erano rimasti intrappolati in due scuole. Sono stati salvati dentro due istituti di formazione professionale: 23 nel sotto-distretto Marawola a Sigi, e altri 8 in quello di Tondo, località a sud e a nord di Palu, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia di soccorso ...

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia Trovati morti mamma e un figlio - ancora disperso il fratellino : ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud : Trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino : Ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Maltempo in Calabria - Trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di due anni : L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello ...

Mamma e figlio Trovati morti in un torrente a Lamezia Terme a causa del maltempo : I corpi della Mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.

Guatemala - eruzione del 3 giugno 2018 del “Vulcano de Fuego” : riTrovati altri cadaveri - bilancio aggiornato è di 178 morti e 250 dispersi : Aumenta ancora, a distanza di mesi, il bilancio delle vittime mortali dell’eruzione del Vulcano di fuoco, in Guatemala. Secondo quanto riferisce la “Agencia guatemalteca de noticias”, le autorita’ forensi hanno identificato i corpi senza vita di altre persone sepolte dalla lava, portando da 169 a 178 morti il bilancio totale della tragedia. Cala, di conseguenza, il numero di persone scomparse: sei delle vittime erano ...

Padova - casa a fuoco nella notte : madre e figlio Trovati morti abbracciati : Padova - Questa notte alle 2:30 pauroso e tragico incendio in una casa singola di due piani a Conselve in via Padova. A provocare il rogo, divampato al piano terra, è stato un corto circuito. La casa ...

Botswana - Trovati morti 87 elefanti : è la strage di pachidermi più grave di sempre : In Botswana, abbiamo la più grande popolazione di elefanti del mondo e, per i bracconieri, la stagione della caccia è, purtroppo, ancora aperta'.

Roma - 15 cuccioli Trovati morti per avvelenamento : la denuncia choc tra Tivoli e Guidonia : Nati da pochi giorni e uccisi dal veleno. Scoperta choc a Cave di Tivoli, non lontano da Guidonia, dove due cucciolate sono state sterminate da sostanze velenose a poco tempo di distanza dalla morte ...

Tragedia Raganello : 10 i morti - riTrovati i tre dispersi : Roma, 21 ago., askanews, - 'I tre che temevamo dispersi sono stati trovati in altro luogo e quindi abbiamo sciolto anche questo dubbio'. Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, facendo un ...

Raganello - dieci morti nella piena del torrente : Trovati vivi gli ultimi 3 dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: verso le 12 sono stati...