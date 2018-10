Il viaggio nel video di Possibili Scenari di Cesare Cremonini | ultimo singolo prima del

Rai Vaticano : il 29 ottobre su Raiuno "viaggio nella Chiesa di Francesco" dedicato al Sinodo e a Paolo VI e Romero santi : E "la scienza laica apprezza" come dice a Rai Vaticano Angelo Riccaboni, presidente del network sviluppo sostenibile del Mediterraneo per conto dell'Onu. Infine, Pompei, patrimonio immenso dell'...

Castagne e zucche : con #AmiatAutunno prosegue il viaggio nel gusto e nella tradizione : Castagne e zucche: con #AmiatAutunno prosegue il viaggio nel gusto e nella tradizione che per un intero weekend porta alla scoperta delle delizie del Monte Amiata: una rassegna di appuntamenti che riunisce ben otto comuni: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna e Santa Fiora e che di borgo in borgo porta alla scoperta di prodotti tipici e tradizioni ...

Decreto Salvini - viaggio nello Sprar di Palermo : “Qui l’accoglienza funziona - il ministro vuole creare emergenza”. Anci : “Legge assurda” : Il consorzio Sol.co, a Palermo, è attivo dal 1994 e si occupa di accoglienza ai migranti. In città è il capofila dei sistemi Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), garantiti da centro Astalli, Cresm e cooperativa Badia Grande. Al momento ospita 17 persone, provenienti da Gambia, Senegal, Mali e Guinea. Sono tutti neo maggiorenni e sono inseriti in percorsi di inclusione: c’è chi frequenta il liceo linguistico, ...

Felicità potenziale : un viaggio nel soprannaturale : Scendere invece da 3200 a 2500, magari proprio mentre l'economia sta rallentando di suo, creerebbe problemi più seri. Ecco perché questa Fed, per i mercati, è sia madre sia matrigna. È madre perché ...

"Low Form" - la mostra al Maxxi è un viaggio nell’immaginario surreale degli artisti di oggi : Sogni generati da pc, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso della vita: al Maxxi va in scena un viaggio nell'immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi. LOW FORM - Imaginaries and Visions in the Age of Artificial Intelligence è il progetto a cura di Bartolomeo Pietromarchi che dal 20 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019 porta al il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo i lavori di 16 artisti ...

Il gioco delle parti M5s-Lega attorno alla Tap. viaggio nel cantiere del gasdotto : Sono le 16 quando nel cantiere del Tap rimbalzano le parole del ministro dell'Ambiente Costa: "Il gasdotto è già tutto autorizzato, si farà, è questione di legge". Poco più tardi il ministero dello Sviluppo economico con un esponente della Lega (il titolare Luigi Di Maio non si è mai pronunciato) correggerà il tiro in questo teatrino politico, dove gli M5s devono a tutti i costi non deludere la ...

28 ottobre 'Camminata tra olivi' - viaggio nell'italia dell'olio : Roma, 17 ott., askanews, - Un passo dopo l'altro, alla scoperta di piante secolari e di un mondo antico, dove l'eccellenza di un prodotto modella l'identità stessa del paesaggio. La Camminata tra gli ...

Animal House. viaggio nelle confraternite americane 40 anni dopo : Fullscreen01/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")02/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")03/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")04/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")05/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American ...

Fedez - tour nei palazzetti nel 2019 / L'annuncio su Instagram : "Un nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze" : Fedez annuncia su Instagram il nuovo tour che si terrà nei palazzetti nel 2019. L'annuncio svela: "Un nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:40:00 GMT)

A Ulisse viaggio nel rastrellamento nel ghetto di Roma : la tv del 13 ottobre : Le esibizioni dei concorrenti spazieranno dalla magia all'escapologia, dalla ginnastica artistica al canto o al ballo, dal funambolismo alla comicità fino ad arrivare alle arti marziali e agli sport ...

BARICCO A IF CON "THE GAME" - viaggio NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE : Un'altra tendenza dei pionieri è quella di saltare tutti i passaggi intermedi per avere una presa diretta sul mondo: la email è immediata, così pure Ebay o Amazon, ma tagliando gli intermediari si ...

Camminata tra gli olivi : viaggio nel paesaggio italiano dell’olio : Un passo dopo l’altro, alla scoperta di piante secolari e di un mondo antico, dove l’eccellenza di un prodotto modella l’identità stessa del paesaggio. La Camminata tra gli olivi vuole essere tutto questo e nell’Anno del Cibo italiano riportare alla ribalta, con la seconda edizione domenica 28 ottobre, la qualità e il valore dell’olio extravergine, degli olivicoltori e dei territori. La manifestazione è stata presentata oggi a Roma, al ...

Fanfare e silenzi. viaggio nella pittura di Primo Conti : Fino al 13 gennaio Fanfare e silenzi. Viaggio nella pittura di Primo Conti nel Museo Primo Conti. Previsti ingressi straordinari. Gli anni