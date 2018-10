Fedez fa mea culpa dopo le battute su Leone | ' E' colpa nostra | ci siamo esposti troppo'

Blastingnews

: Fedez attacca Striscia per l’ironia su Leone, poi il «mea culpa»: certe cose meglio tenerle per sé… - radioalcamo : Fedez attacca Striscia per l’ironia su Leone, poi il «mea culpa»: certe cose meglio tenerle per sé… - radioalcamo : Fedez attacca Striscia per l’ironia su Leone, poi il «mea culpa»: certe cose meglio tenerle per sé… - radioalcamo : Fedez attacca Striscia per l’ironia su Leone, poi il «mea culpa»: certe cose meglio tenerle per sé… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)e Chiara Ferragni continuano ad essere i personaggi più discussi e chiacchierati dello showbiz. In questi giorni la coppia ha annunciato sui social che il piccolo, frutto del loro grande amore, ha subito un'operazione all'orecchio per eliminare del liquido che con il passare del tempo avrebbe potuto causargli problemi all'udito. Nei giorni scorsi la notizia è stata rilanciata anche da Striscia la notizia. Nell'occasione il tg satirico ha fatto ironia sul caso scatenando l'ira del rapper. Successivamente, però, è arrivato il 'mea' di, il quale ha ammesso di essersi espostoVIDEO su questo argomento.irritato per la battuta di Striscia la notizia sul piccoloNel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in una delle ultime puntate di Striscia la notizia è stato mandato in onda un filmato relativo al problema all'udito del piccolocon Ezio ...