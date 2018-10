American Bully | carattere e prezzo

ideegreen

(Di sabato 20 ottobre 2018)ha un nome buffo e un aspetto altrettanto peculiare, è una razza recentissima e, come il nome suggerisce, tuttaa, non riconosciuta dall’AKC ma riconosciuta da diverse altre associazioni ad hoc come l’ABKC (Kennel Club) e l’ EBKC (EuropeanKennel Club). Le caratteristiche che rendono riconoscibile l’sono i tanti muscoli e ilmansueto e, soprattutto, il fatto che in questo cane i due aspetti convivano amabilmente. Miracoli d’oltreoceano, forse. Non è inserito nella categoria dei cani da lavoro a causa della peculiare conformazione fisica e per la notevole massa muscolare che precludono la resistenza e l’agilità necessarie per essere così considerati. Però nulla può farci negare che l’possa essere un ottimo cane da guardia e anche da compagnia. E’ una razza molto adatta anche ...