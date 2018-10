Investitori esteri in fuga dall' Italia | da maggio ad agosto persi 66 miliardi

Lo spread a 340 punti Investitori esteri via : ad agosto venduti titoli per 17 miliardi Crolla fiducia|Salgono i costi : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78% per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

BTp - gli Investitori esteri tornano a comprare : a luglio acquisti per 8 - 7 miliardi : Dopo aver ridotto di 58 miliardi la loro esposizione in BTp tra maggio e giugno a luglio i fondi esteri sono tornati a comprare titoli governativi italiani ...

Investitori esteri in fuga dai Btp italiani : cedono 38 miliardi di bond : Gli Investitori esteri continuano ad alleggerire la loro esposizione in titoli di Stato italiani in attesa del redde rationem in autunno, quando il governo dovrà scoprire le carte sulla manovra finanziaria e le agenzie di rating aggiorneranno il loro giudizio sul merito di credito dell'Italia.Il Financial Times, citando dati della Bce, ha rilevato che il mese scorso l'ammontare di debito italiano detenuto da soggetti esteri si è ...