Beach volley | World Tour 2019 Las Vegas Il derby a Lupo Nicolai | Rossi Caminati mettono

Beach volley - World Tour 2019 Las Vegas. E’ subito derby azzurro sulla sabbia statunitense : E’ quasi un doppio derby quello che attende le coppie italiane maschili impegnate da oggi nei gironi preliminari del torneo 4 Stelle di Las Vegas. Un derby reale si giocherà per la semifinale del girone G alle 19.40 tra la coppia numero uno del panorama italiano, composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo e la coppia più sorprendente dell’ultima stagione, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. I favori del pronostico sono per ...

Buenos Aires 2018 - Scampoli-Bertozzi d'argento nel Beach volley : L'Italia del beach volley è medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. La coppia composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi ha infatti ceduto soltanto in finale alle russe ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi mettono paura alle russe ma sono d’argento : Erano abituate a dominare Maria Voronina e Marila Bocharova ma sulla sabbia olimpica di Buenos Aires le campionesse di tutto hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio nella finale che consegna loro un fantastico Triplete d’oro dopo Europei e Mondiali contro le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi, battute con un doppio 21-19. Partita emozionante, a tratti anche spettacolare con le azzurre che a più riprese ...

Beach volley - World Tour 2019 - Las Vegas. Quanta Italia nell’ultimo grande appuntamento dell’anno! : Scatta oggi con le qualificazioni maschili e femminili il torneo più importante dell’autunno del World Tour, il 4 Stelle di Las Vegas, organizzato dalla FIVB in collaborazione con la società di Kerri Walsh Jennings, la p1440 che si propone di offrire una valida alternativa all’AVP ai giocatori statunitensi e non solo. Quattro le coppie Italiane al via del torneo, tutte già inserite nel tabellone principale. In campo maschile tornano ...

Beach volley - World Tour Bandar-e Anzali 2019 : Monduzzi/Basti sconfitti al debutto in Iran. Sfida agli sloveni per gli ottavi : Subito una netta sconfitta per la coppia italiana composta da Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella semifinale del girone preliminare del main draw al torneo 1 Stella di Bandar-e Anzali in Iran. La coppia italiana è stata superata nettamente 2-0 (21-7, 21-9) da una delle coppie più attese del torneo, i kazaki Sidorenko /Dyachenko che sono già al secondo turno. Per superare lo scoglio e avanzare nel torneo agli ottavi di finale, ora gli azzurri ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi sfidano la corazzata russa. Svezia e Olanda per l’oro maschile : E’ il giorno delle finali del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e l’Italia c’è con Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro con le campionesse di tutto, le russe Maria Voronina e Marila Bocharova. A livello giovanile nessuno ha vinto come loro: da due anni sono campionesse europee Under 20, nel 2017 hanno conquistato contemporaneamente anche il titolo continentale Under 18 e ...

Beach volley – Giochi Olimpici Giovanili - Scampoli e Bertozzi conquistano la finale : domani in campo contro la Russia : Youth Olympic Games: Scampoli/Bertozzi domani in campo per la medaglia d’oro Grande impresa delle azzurrine Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che oggi, al termine di un match davvero ben giocato, hanno conquistato l’accesso alla finale dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires. Il duo allenato da Caterina De Marinis ha superato con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19) le statunitensi Newberry/Sparks. Le ragazze ...

Beach volley : a Las Vegas in campo quattro coppie italiane : LAS Vegas , STATI UNITI, - Il circo del Beach internazionale si sposta dalla Cina agli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento del World Tour è in programma a Las Vegas, città simbolo dello Stato del ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...