Loredana Lecciso | news su Albano | “Ora siamo cari amici”

Loredana Lecciso : "Al Bano? Non più coppia ma siamo diventati carissimi amici" : Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha intervistato Loredana Lecciso per saperne di più sul suo attuale legame con Al Bano. La showgirl leccese ha candidamente confessato di essere in ottimi rapporti con il papà dei suoi due figli dopo un periodo di tensione post separazione: Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche ...

È successo in TV - 12 ottobre 2005 : Loredana Lecciso lascia Al Bano (a distanza) all'Isola dei Famosi 3 (video) : Quando Al Bano venne a sapere che Loredana Lecciso lo aveva lasciato durante L'Isola dei Famosi 3 (Rai 2 - 12.10.2005) ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕#lintervista pic.twitter.com/gIG2Tj5kA9— LALLERO (@SeeLallero) 18 gennaio 2018 "Ho un sasso nel cuore" rivela Al Bano, e l'Italia si ferma davanti alla tv. Il dramma sentimentale del cantante lasciato a distanza tramite carta stampata da Loredana Lecciso fa balzare gli ascolti alla ...

Loredana Lecciso - la foto di Albano Carrisi che scatena i fan : malizioso sospetto - pugnalata a Romina Power : Da Loredana Lecciso un segnale d'amore per Albano Carrisi . Ne sono convinti i fan che la seguono su Instagram, dove la showgirl pugliese ha pubblicato una foto che ritrae il marito, con cui sarebbe ...

Loredana Lecciso torna a far parlare di sé : il messaggio d'amore per Al Bano non passa inosservato : A volte non servono molte parole per esprimere ciò che si ha dentro. E nell'era dei social network, basta anche solo una emoticon per riassumere persino una dichiarazione d'amore....

AL BANO CARRISI TRA Loredana Lecciso E ROMINA POWER/ Video : "Alcuni passaggi non sono stati piacevoli" : Il triangolo formato da Al BANO CARRISI tra LOREDANA LECCISO e ROMINA POWER è stato protagonista in tv a Vite da Copertina condotto da Alda d'Eusanio. Ecco il dietro le quinte(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Al Bano Carrisi tra Loredana Lecciso e Romina Power/ Video : "Sono stati anni turbolenti e pieni di liti" : Il triangolo formato da Al Bano Carrisi tra Loredana Lecciso e Romina Power è stato protagonista in tv a Vite da Copertina condotto da Alda d'Eusanio. Ecco il dietro le quinte(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:58:00 GMT)

AL BANO CARRISI/ Tornerà al fianco di Romina Power o di Loredana Lecciso? (Domenica in) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se Tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:48:00 GMT)

Loredana Lecciso : "Con Al Bano una grande amicizia" : Loredana Lecciso, dopo l'ospitata in tv da Barbara d'Urso a Domenica Live, torna a parlare del suo rapporto con Al Bano: Tra me e Al Bano ci sono una grande amicizia e un'intesa speciale che ci permettono di vivere bene tutti i momenti che riusciamo a trascorrere assieme. Genitori di due figli, tra i due sembra che ci sia una nuova serenità. Nelle ultime settimane sono stati al centro dell'occhio mediatico. La famiglia Carrisi ha ...

Romina Power/ Rimane con Mara - ma questa volta parlerà di Al Bano e Loredana Lecciso? (Domenica In) : Romina Power, l'ex di Al Bano Carrisi si prepara a tornare a Los Angeles negli Stati Uniti d'America. È pronta per il saluto al pubblico di Mara Venier su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:45:00 GMT)

La tv che non può fare a meno della saga Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso : Cosa ne sarebbe della televisione italiana senza la saga Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso? È la domanda che, con un sentimento misto di rassegnazione e cinismo, ci poniamo a maggior ragione in questo inizio di stagione fortemente segnato dalle vicende famigliari del cantante pugliese che, intanto, si tiene impegnato nell'annuncio reiterato e nelle puntuali smentite del suo ritiro dalle scene.Domenica in, Domenica live, Storie ...

Loredana Lecciso e Albano Carrisi - la clamorosa rivelazione da Barbara D'Urso : 'La crisi? Noi...' : Una rivelazione inattesa e dolorosa: Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi , spiegando di non essere tornata insieme al cantante ...

Loredana Lecciso : “Albano mi ha sempre detto di vedere Romina come una sorella” : Per aprire la nuova edizione di “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha scelto come ospite Loredana Lecciso. La ex compagna di Al Bano è stata indirettamente coinvolta quest’estate per il ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e la sua storica partner Romina Power e ha così deciso di dire la sua. La Lecciso ha precisato subito che non c’è nessun riavvicinamento con il suo ex marito: “Non smetterò mai di volere ...

Loredana Lecciso : “Albano mi ha sempre detto di vedere Romina come una sorella” : Per aprire la nuova edizione di “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha scelto come ospite Loredana Lecciso. La ex compagna di Al Bano è stata indirettamente coinvolta quest’estate per il ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e la sua storica partner Romina Power e ha così deciso di dire la sua. La Lecciso ha precisato subito che non c’è nessun riavvicinamento con il suo ex marito: “Non smetterò mai di volere ...

Loredana Lecciso : 'Al Bano e io di nuovo insieme? Vi racconto la verità' : Barbara D'Urso apre Domenica Live con Loredana Lecciso . È lei l'ospite scelto per aprire la nuova edizione della trasmissione. Tema, ancora una volta, il rapporto con Al Bano e quello tra lui e ...