Affido : Pillon - non ritiro il ddl : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Il testo non si ritira. M5S dice la stessa cosa che diciamo noi: c'é un testo su cui lavorare. Siamo aperti al contributo di tutti". Così il senatore della Lega Simone Pillon ...

Affido condiviso - Pillon difende suo ddl : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Il senatore leghista Simone Pillon difende su Fb il proprio disegno di legge sull'Affido condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori, senza riferimenti alla 'bocciatura'...

Affido condiviso - M5s frena ddl Pillon. Spadafora : va rivisto : Roma, 10 ott., askanews, - Il disegno di legge Pillon che rivoluziona l'Affido condiviso, introducendo il concetto di "bigenitorialità perfetta" e proponendo di cancellare l'assegno di mantenimento, "...

I 5 Stelle fermano il ddl Pillon sull'Affido condiviso : "Così non va" : "Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora intervenendo alla presentazione del VII dossier della campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato."Sono allarmato dai dati del rapporto Terre ...

Affido condiviso - sottosegretario Vincenzo Spadafora : “Nostro dovere rivedere ddl Pillon” : Verrà rivisto il ddl Pillon sull’Affido condiviso. Il disegno di legge del sentore, anche organizzatore dei Family day, aveva scatenato reazioni forti e trasversali. “Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata” dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora (M5s) è intervenuto così alla presentazione del ...

Riforma sull'Affido - il senatore Pillon apre alle audizioni : il governo ripensa il testo : Il coro di voci che si sono levate da più parti contro il disegno di Riforma sull'affido condiviso hanno convinto il primo firmatario, il senatore Simone Pillon, e la stessa maggioranza a fare una ...

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon : perché il mediatore familiare non c'è? : Per la prima volta il ddl Pillon parla di mediazione familiare, ma sul punto appare confuso e migliorabile, scrive una mediatrice professionale.

Affido condiviso - “il ddl Pillon favorisce i padri-padroni - maltratta i bambini e ricatta le donne” : “Un attentato ai diritti dei bambini e delle donne, che favorisce la violenza, gli abusi sessuali, la pedofilia e i maltrattamenti in famiglia. Una legge orribile, incivile, impresentabile, con un impianto parossistico e di un’impensabile rozzezza e inciviltà, che esporrebbe l’Italia alla pubblica derisione”. A definire così il disegno di legge 735/2018, a firma del senatore Simone Pillon (attualmente in Commissione Giustizia al Senato) è ...

Affido condiviso - il ddl Pillon non consegni i bambini a genitori violenti : “Verrebbe da dire avete voluto l’autonomia ? Ora godetevela”. Queste le parole che il senatore Simone Pillon, firmatario del disegno di legge su separazione e affidamento di figli, scrisse mesi fa su Facebook. Eppure le separate hanno ben poco da godere perché non sono Veroniche e Ivana (Trump). La separazione impoverisce gli uomini ma le donne separate sono più povere ce lo dicono i dati Istat. Che cosa dovrebbe ...

Ddl Affido condiviso : il senatore - e mediatore familiare - Simone Pillon è al centro di un conflitto d'interesse? : Secondo Pillon, se i genitori riescono a raggiungere un accordo "stipulano un 'piano genitoriale' che prevede cosa il figlio debba fare o non fare, che scuole frequentare, che sport praticare, dove ...

Affido condiviso - il ddl Pillon e i pericoli di una legge infarcita di ideologia : Non sembra certo essere questo il migliore dei mondi possibili secondo il neo senatore promoter dei Family day Simone Pillon. Nelle scuole italiane trova sempre qualcuno di troppo che racconta favole di streghe ai bambini, succede che alcune gravidanze indesiderate vengono interrotte e anche che talvolta qualcuno si innamori di una persona dello stesso sesso e reclami il diritto all’uguaglianza. Tutte brutte faccende per lui, di cui si sta ...

Ritardi e proteste al cantiere del Ddl Pillon sull'Affido condiviso - dubbi tra i 5 Stelle : "Chi lo sa che per Pasqua non riusciamo a regalare ai bambini le vacanze con la mamma o con il papà". Simone Pillon pesa le parole. Se "non è uno stop, nessuna interruzione"- come si affanna a precisare lui stesso - il suo intervento, ieri sera in tarda serata in diretta Facebook, segna di sicuro una brusca frenata nel cammino del disegno di legge sull'affido condiviso di cui è primo firmatario. "Adesso dobbiamo dare ...

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon - ecco i problemi (non risolti) dell'assegno di mantenimento : Spunti di riflessione a margine del ddl Pillon (Lega) sull'affidamento di figli di coppie separate. Il rischio è di ingabbiare la realtà invece di ascoltarla. ALDA VANONI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:08:00 GMT)AFFIDO CONDIVISO/ Pillon (Lega): ho messo gli interessi dei figli al centro del mio ddlLETTURE/ "Benvenuto a casa": il miracolo all'origine dell'accoglienza, di A.M. Vanoni

Affido condiviso - sette cose da fare per rendere il ddl Pillon davvero efficace : di Marilena Mazzolini e Anna Lubrano Lavadera Nel 1970 arriva la legge che introduce il divorzio in Italia, 1978 il referendum la ratifica, dopo molte battaglie civili, nel 2006 entra in vigore la legge sull’Affido condiviso. Sono maturi i tempi per una riforma, in che senso e da che punto di vista? Quando la legge arriva in Italia fotografa e interpreta un Paese molto diverso da quello di oggi, la maggioranza delle donne è dedicata alla ...