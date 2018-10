Pescara | Brugman ritrova Marino | ' Voleva mandarmi via | poi'

Padova Pescara 0-1 - il risultato in diretta LIVE. Decide il gol di Brugman : Padova - Pescara 0-1 26' Brugman Padova , 3-4-1-2, : Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan; Contessa, Mazzocco, Mandorlini, Broh; Pulzetti; Clemenza, Bonazzoli. All. Bisoli Pescara , 4-3-3, : Fiorillo; ...

'Brugman e Memushaj le armi in più del Pescara ' : PESCARA. Pescarese doc, da sempre molto attento alle vicende biancazzurre. Dopo l'esperienza di Cesena, Andrea Camplone è in attesa di una nuova chiamata. Nel frattempo si gode il mare, il suo ...

Pescara - il pres. Sebastiani : 'Ufficiale - preso Ciofani - Zampano via. Brugman...' : Daniele Sebastiani , presidente del Pescara , ufficializza a Rete 8 Sport l'acquisto di Matteo Ciofani : 'Ufficiale Matteo Ciofani. Di conseguenza Zampano al Frosinone. Brugman? Non c'è nulla di concreto, andrà via solo a fronte di un'offerta importante, ma siamo ...