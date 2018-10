Prezzi benzina | diesel e gpl | prevale la calma sulla rete carburanti

meteoweb.eu

: Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora rialzi - infoiteconomia : Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora rialzi - laziaele : @matteosalvinimi @luigidimaio vogliamo fare qualcosa per i prezzi della benzina e del metano/gas? E vogliamo fare q… - paoloferrarelli : Prezzi benzina folli: da noi i costi più alti al mondo, ecco perché | Zapping -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Stabilitàitaliana: non si registrano interventi suiraccomandati da parte delle compagnie. Sul territoriopraticati con code di rialziscia degli aumenti della scorsa settimana. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,669 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,670 a 1,683 euro/litro (no-logo a 1,650). Il prezzo medio praticato delè a 1,562 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,561 a 1,577 euro/litro (no-logo a 1,545). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato è di 1,792 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,772 a 1,862 euro/litro (no-logo a 1,694), mentre per illa media è a 1,687 euro/litro, con i ...