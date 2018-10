Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018 Tú sí que vales 29 3% | Ulisse 18 6% La Nations

davidemaggio

(Di domenica 14 ottobre 2018) Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento condi Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí queha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 946.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 laLeague con Olanda-Germania ha intrattenuto 1.012.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la fiction I Topi ha raccolto davanti al video 1.164.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 The Transporter – The Series totalizza un a.m. di 423.000 spettatori con il 2.1% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 396.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Pelham ...