Volley | Mondiali femminili | Italia batte Russia e vola a Final Six

Mondiali Volley femminile - l’Italia batte 3 a 1 la Russia : ottava vittoria consecutiva : L’Italia del volley femminile ha battuto per 3-1 la Russia nella penultima gara della seconda fase dei campionati Mondiali in Giappone. Una vittoria importante, che arriva contro una delle avversarie più temibili del girone. Dopo aver perso il primo set (25-22), le azzurre di Davide Mazzanti iniziano male anche il secondo (sotto 16-10), riuscendo poi a ribaltare il risultato con uno straordinario break di 11-1 che le porta a chiudere sul ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla terza fase - azzurre alla Final Six! : L’Italia si è qualificata matematicamente alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1, conquistando così l’ottava vittoria consecutiva che vale l’accesso alla Final Six della rassegna iridata. La nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare in Giappone: le ragazze di Davide Mazzanti sono certe di concludere la seconda fase almeno al ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six. Terminator Egonu! : Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla Final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale : QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE AVVERSARIE CLICCA QUI PER IL calendario DELLA SECONDA FASE DEI Mondiali FEMMINILI DI volley I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE SECONDA FASE: POOL E (a Nagoya): Serbia 7 vittorie (21 punti), Paesi Bassi 7 vittorie (21 ...

Mondiali Volley 2018 – Italia sull’otto volante : le azzurre volano alla Final Six - Russia ko 3-1 : Italia femminile show in Giappone: le azzurre staccano il pass per la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 battendo la Russia 3-1 Un’Italia spettacolare, oggi, nella penultima sfida della seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. Le azzurre di coach Mazzanti hanno disputato un match da urlo oggi contro la Russia: dopo aver perso il primo set, Chirichella e compagne hanno reagito nel modo migliore possibile, dimostrando alle ...

