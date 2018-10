TEMPTATION ISLAND VIP 2018 | COPPIE | CHI SI E' LASCIATO? Diretta | Ursula molla Sossio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Lui : "Mi dispiacerebbe uscire di qui a mani vuote..." (TEMPTATION ISLAND Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia è sempre più in crisi e rischia seriamente a lasciarsi. Stasera potrebbe esserci un altro duro confronto. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Andrea Cerioli/ Lei decide di seguire Zegna - lui lascia un commento ambiguo (TEMPTATION ISLAND Vip) : Andrea Cerioli, il ragazzo è davvero riuscito a conquistare Alessandra Sgolastra? La ragazza è entrata nel programma di Canale 5 al fianco di Andrea Zenga. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:28:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 - coppie : chi si è lasciato?/ Diretta : Valeria Marini vede Patrick (ultima puntata) : Temptation Island Vip 2018 ultima puntata, coppie e Diretta: chi tra Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga si dirà addio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:23:00 GMT)

SIMONA VENTURA / Dopo il successo pensa alla seconda edizione : scommessa vinta! (TEMPTATION ISLAND Vip) : SIMONA VENTURA, la conduttrice segna la sua definitiva rinascita ed è lei la vera e propria vincitrice del reality show. Il passato negativo ormai alle spalle. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:20:00 GMT)

Stefano Bettarini : il ballo a TEMPTATION ISLAND Vip spopola sul web : Temptation Island Vip: Stefano Bettarini nuovo idolo del web? Stefano Bettarini è pronto a diventare una stella sul web. Il motivo? Il suo balletto nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island Vip, in poco tempo, è diventato virale sul web. Tantissime pagine sui social network più famosi hanno postato la clip, facendo milioni di condivisioni. L’ex marito di Simona Ventura, venuto a conoscenza del successo della sua improvvisata ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Su Instagram è esplosa la #zonzochallenge (TEMPTATION ISLAND Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, la coppia è sempre più in crisi e rischia seriamente a lasciarsi. Stasera potrebbe esserci un altro duro confronto. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:00:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - 4a PUNTATA/ Coppie e diretta - video : Sossio Aruta protagonista assoluto? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018 ultima PUNTATA, Coppie e diretta: chi tra Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga si dirà addio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

Nilufar e Giordano più felici che mai dopo TEMPTATION ISLAND Vip : Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano sempre più uniti Nilufar e Giordano hanno ufficialmente abbandonato Temptation Island Vip la scorsa settimana, durante la penultima puntata del programma condotto da Simona Ventura. In molti si sono chiesti come mai, nonostante i due siano usciti insieme dalla trasmissione, non sono ancora stati avvistati insieme o come mai non abbiamo postato sui social uno scatto che li ritragga insieme. In molti ...

TEMPTATION ISLAND Vip : stasera alle 21 : 10 la quarta ed ultima puntata : stasera in onda alle 21.10 su Canale 5 la quarta e ultima puntata di Temptation Island Vip 2018, il reality show condotto da Simona Ventura arriva alla conclusione con tre coppie che si affronteranno di fronte al falò per un confronto che potrebbe segnare la fine del loro rapporto.--Dopo 21 giorni si rivedranno Valeria Marini e Patrick Baldassari, Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Infine la coppia Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga che è riuscita ...

Diretta TEMPTATION ISLAND Vip : anticipazioni e cronaca - Simona Ventura forse single : Finalmente l'attesa è finita, tra poco andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa prima edizione Vip di Temptation Island: chi si lascerà tra Alessandra e Andrea Zenga, Valeria Marini e Patrick, Sossio e Ursula? Lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. anticipazioni Temptation Island quarta puntata Dopo la terza puntata, fanno ancora parte del programma 3 coppie Vip: Valeria Marini - Patrick Baldassari, Andrea Zenga - Alessandra ...

Simona Ventura vince la scommessa : TEMPTATION ISLAND Vip 2 si farà? : Temptation Island Vip 2 ci sarà? Simona Ventura vince la scommessa Quando Simona Ventura scende in campo mettendoci la faccia si è sicuri che il pubblico si dividerà: tra chi pensa che ormai abbia perso lungo la strada la verve che la contraddistingueva e chi invece crede fermamente che, avendo per le mani il programma giusto, sia ancora in grado di regalare delle soddisfazioni. Ebbene questi avevano ragione. Con Temptation Island Vip la Super ...

L’ultima puntata di TEMPTATION ISLAND Vip 2018 metterà la parola fine all’amicizia tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra? : La lunga corsa di Temptation Island Vip 2018 finisce questa sera con la messa in onda dell'ultima puntata della prima edizione dedicata ai "famosi". Maria de Filippi ha già annunciata una puntata speciale di Uomini e donne per giovedì pomeriggio in cui ritroveremo i protagonisti del reality dei sentimenti di Canale 5 ma, fino ad allora, l'appuntamento con le tre coppie rimaste nel villaggio è fissato per questa sera. Dopo l'addio delle coppie ...

TEMPTATION ISLAND Vip - Valeria Marini bacia Ivan? Il filmato sconvolge Gianni : Temptation Island Vip Valeria Marini: scatta il bacio con Ivan Gonzalez? Questa sera a Temptation Island Vip vedremo Valeria Marini baciare il tentatore Ivan Gonzalez? Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 9 ottobre, Maria De Filippi mostra un filmato che fa da anticipazione. In particolare, nel video viene mostrata […] L'articolo Temptation Island Vip, Valeria Marini bacia Ivan? Il filmato sconvolge Gianni proviene ...

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 - anticipazioni ultima puntata : attesa per i falò della Marini - Sossio e Ursula e di Zenga jr : Questa sera su canale 5 ultimo imperdibile appuntamento con la trasmissione cult dell'autunno Temptation Island Vip 2018 . Su Leggo.it sarà possibile seguire la diretta minuto per minuto dell'ultima ...