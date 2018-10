Banca Popolare di Bari | stangata della Consob sulle azioni | ai vertici multe da 2 | 6

Piazza Affari : Banca Popolare di Sondrio - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per l' istituto di credito lombardo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,24%. L'andamento di Popolare di Sondrio nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una ...

Banca di Credito Popolare ha aderito all'iniziativa ABI 'Invito a Palazzo - edizione 2018' : Ovvero, il segno di un mondo Banca rio che opera insieme alla comunità, a conferma della profonda sintonia con il proprio territorio. Per un'intera giornata, Palazzo Vallelonga, sede storica della BCP,...

ESORDIO CASALINGO PER L'HC Banca Popolare DI FONDI : ARRIVA IL CINGOLI : In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A1 i rossoblù, sul parquet del Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria, ospiteranno i marchigiani della Polisportiva CINGOLI . I ...