Titoli di Stato | cosa sono e come funzionano i Cir | rendimenti esentasse e deduzione al

ilsole24ore

(Di domenica 7 ottobre 2018) Un documento all’esame del Mef svela lo strumento dei Conti individuali di risparmio (Cir) per rilanciare l’acquisto dei bond governativi e portare i risparmiatori a investire in infrastrutture. Per chi conserva i nuovifino a a scadenza ci sarà la non imponibilità deie la non pignorabilità. Il progetto prevede somme investibili in Cir fino a 3mila euro annui e non più di 90mila euro complessivi...