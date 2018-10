Maltempo Catania | domani venerdì 5 ottobre scuole chiuse | città allagata

Maltempo - bompa d’acqua a Catania : ‘piove’ dentro il Tribunale - disagi in città : Un violento temporale, un’autentica ‘bomba d’acqua’ con forte raffiche di vento e una grandinata, si è abbattuto su Catania, creando danni e disagi in molti quartieri della città. Tra le ‘vittime’ della violenza dell’acqua anche l’ex pretura di Catania, oggi sede distaccata del Tribunale, che ha fatto registrare evidenti infiltrazioni con acqua che cadeva anche in un’aula. Notevoli e ...

Il Maltempo sferza la Sicilia : piogge e allagamenti a Palermo - disagi anche a Catania : Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia ...

Maltempo Catania : esonda torrente - soccorso automobilista a Ramacca : I carabinieri ieri hanno tratto in salvo un automobilista a Ramacca (Catania) che, mentre transitava con la propria autovettura lungo la SS288, è finito fuori strada dopo essere stato investito da acqua e fango per l’esondazione del torrente Sbardasino. I militari hanno bloccato un escavatore, vi sono saliti e si sono avvicinati all’auto del 60enne, soccorrendolo con una corda. L'articolo Maltempo Catania: esonda torrente, soccorso ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Migranti : Maltempo a Catania - notte difficile per 177 sulla Diciotti : notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 Migranti a bordo di nave 'Diciotti' della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, senza che il Viminale autorizzi lo sbarco. Si tratta per i Migranti della seconda notte nel porto etneo, la settima sulla nave. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non ...

Maltempo in Sicilia - nubifragio su Catania : strade allagate : Un violento temporale si ' abbattuto oggi a Catania. Diversi interventi dei vigili del fuoco per strade allagate. Protezione Civile, allerta gialla

Maltempo : allagamenti a Catania e provincia - salvati automobilisti : Un'ondata di Maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio ...

Maltempo Catania : allagamenti in città e provincia - soccorsi automobilisti : Ondata di Maltempo su Catania e provincia: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. I Comuni più colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant’Antonio e Viagrande. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto per il salvataggio di due persone rimaste bloccate all’interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio. I pompieri hanno operato anche ...