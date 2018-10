La fine di Grey’s Anatomy è già stata scritta 6 volte | ma Shonda Rhimes ha cambiato idea

optimaitalia

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ladi Grey'ssembra ormai vicina: la sorte del medical drama è inestricabilmente legata alla permanenza nel cast della protagonista Ellen Pompeo, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha recentemente parlato di "voglia di cambiamento".Secondo l'attrice, in quattordici stagioni di Grey's, con una quindicesima appena iniziata, sono state raccontate tutte le storie possibili e non resta molto altro da approfondire. Una posizione che fa presagire un orizzonte limitato per il futuro della serie.Anche se la showrunner ora a capo del progetto Krista Vernoff ha assicurato di non aver ancora sentito parlare dell'intenzione di chiudere lo show, la creatriceha rivelato di aver pensato piùa come avrebbe voluto che la serie si concludesse, affermando di aver immaginato sei diversi finali nel corso degli anni.Parlando con Entertainment ...