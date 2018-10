Elon Musk non può più essere il presidente del consiglio di amministrazione di Tesla

Elon Musk costretto a lasciare la Presidenza di Tesla : Elon Musk e Tesla dovranno anche magari una maxi-multa da 20 milioni di dollari a testa Alla fine Elon Musk ha ceduto, raggiungendo un accordo con la SEC, l’organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, chiudendo in questo modo la causa legale avviata dalla commissione giovedì scorso e scaturiti a causa di alcuni suoi Tweet relativi ad una possibile privatizzazione della Tesla. L’accordo prevede che Musk lasci la ...

Tesla : Elon Musk darà le dimissioni da presidente : Arriva il patteggiamento tra Elon Musk e la Sec (Securities and Exchange Commission), che nella giornata di venerdì 28 settembre aveva intentato un'azione legale contro il presidente di Tesla per via del tweet pubblicato da Musk il 7 agosto scorso. Secondo l'accordo raggiunto tra Musk e la Sec, il fondatore di Tesla dovrà pagare una multa da 20 milioni di dollari, e altri 20 saranno pagati dalla società per una somma totale di 40 milioni di ...

Elon Musk lascia la presidenza di Tesla : Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla e pagherà 20 milioni di dollari di multa - altri 20 li pagherà il colosso delle auto elettriche per un totale di 40 milioni di dollari - nell'ambito di un accordo per il patteggiamento per l'azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec. L'intesa prevede che Musk può rimanere Ceo di Tesla ma deve rinunciare alla presidenza per almeno tre anni.Dovrà inoltre ...

Tesla - Elon Musk lascia la presidenza - ma resta ad : Elon Musk scende a miti consigli con la Sec (Securities and exchange commission). L'imprenditore di origini sudafricane ha infatti raggiunto ieri un accordo di patteggiamento con il massimo organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi per chiudere la causa legale avviata dalla commissione giovedì scorso presso presso la Corte Federale di Manhattan per la vicenda degli ormai famosi cinguetti sulla privatizzazione della Tesla ...

Tesla - Elon Musk patteggia con la Sec : lascia la presidenza e dovrà pagare una multa da 40 milioni di dollari : Una multa da 40 milioni di dollari e la rinuncia alla presidenza della compagnia Tesla: è questo l’accordo raggiunto da Elon Musk nell’ambito del patteggiamento per l’azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec, (Securities and exchange commission), la Consob americana. Metà della sanzione la pagherà l’imprenditore sudafricano, mentre dell’altra metà si occuperà la società. Da quanto si apprende, ...

Auto elettriche : Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla : Elon Musk, fondatore del colosso delle Auto elettriche Tesla, non ne sarà più il presidente: è stato siglato ieri un accordo con la Sec, l’Autorità di vigilanza della Borsa statunitense, che prevede il pagamento di una multa di 40 milioni di dollari (da dividersi tra lui e il Gruppo) e la rinuncia alla presidenza per tre anni. In base all’intesa, Musk potrà però rimanere CEO della società. La Sec aveva avviato un’azione legale ...

