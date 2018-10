Caccia | assessore Veneto | vietarla di domenica non annulla rischio incidenti 3

Caccia : assessore Veneto - vietarla di domenica non annulla rischio incidenti : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - "Purtroppo, non credo che vietare la Caccia la domenica annulli il rischio di incidenti, come quello successo ieri in Liguria: una vera tragedia, e bisogna avere rispetto per la famiglia della giovane vittima". Così all'Adnkronos l'assessore Veneto alla Caccia, Giuseppe