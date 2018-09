Da ottobre a dicembre la musica internazionale fa capolinea ai Murazzi di Torino

Ponte Morandi - il 2 ottobre il primo sopralluogo dei periti : le conclusioni a metà dicembre : 14.00 - Il giudice per le indagini preliminare ha dato ai tre periti 60 giorni di tempo per effettuare i sopralluoghi su ciò che resta di Ponte Morandi, raccogliere i reperti e catalogarli. La nuova udienza è stata fissata per il 17 e il 18 dicembre prossimi e in quell'occasione i tre periti discuteranno le conclusioni della loro perizia. Nel corso dell'incidente probatorio di oggi è stata anche fissata la data del primo sopralluogo dei ...

Presentato il programma da ottobre a dicembre del Candiani Groove : Tutte le informazioni sugli spettacoli e sui biglietti si possono consultare sul sito www.culturavenezia.it/Candiani e su facebook.com/Centro.Culturale.Candiani

La Bce lima le stime di crescita e conferma : il Qe finirà il 31 dicembre. Da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : Riviste leggermente al ribasso le stime di crescita per il 2018 e 2019. confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo...

La Bce conferma : il Qe finirà il 31 dicembre - da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019...