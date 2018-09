Egitto | 2 anni di carcere ad Amal Fathy | la moglie di un consulente della famiglia Regeni

huffingtonpost

: RT @Kjlleus50: Nel giro di 24h dall’annuncio del governo di fare deficit al 2,4% per 3 anni, ci sono stati: - l’invasione delle cavallette… - MariaAversano1 : RT @Kjlleus50: Nel giro di 24h dall’annuncio del governo di fare deficit al 2,4% per 3 anni, ci sono stati: - l’invasione delle cavallette… - Kjlleus50 : Nel giro di 24h dall’annuncio del governo di fare deficit al 2,4% per 3 anni, ci sono stati: - l’invasione delle ca… - robertocosta31 : RT @paolavalenti29: 1° foto:Principesse della famiglia reale egiziana - Fawzia e Faizah d'Egitto - alla conferenza sulle donne tenutasi al… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Con pena sospesa dietro il pagamento di una cauzione, è stata condannata a duedi reclusione, un'egiziana il cui caso giudiziario - pur scollegato da quello dell'uccisione del ricercatore friulano - viene seguito con attenzione dall'Italia perché è consorte di unlegaledi Giulioal Cairo. Come riferiscono fonti giudiziarie nella capitale egiziana,è stata condannata per offese a funzionari di una banca e diffusione di informazioni false."Nell'inchiesta 'minore' a suo carico relativa al video in cui aveva accusato le autorità egiziane di non fare nulla contro le molestie sessuali - scrive su twitter il portavoce di Amnesty Ricardo Noury -condannata a 2dicon pena sospesa dietro cauzione di 20mila sterline egiziane più multa di 1.120 sterline egiziane", ...