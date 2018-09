Incendio sul Monte Serra | nel Pisano | | scuole chiuse in diversi comuni

Incendio sul monte Serra nel pisano : chiuse scuole - evacuati paesi : L’Incendio sul monte Serra alle porte di Pisa è iniziato questa notte ed a causa del vento sta procedendo velocemente verso Vicopisano. Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti sta tenendo aggiornata la popolazione tramite Facebook, da alcune ore tutta la zona di montemagno e dei paesi limitrofi è stata evacuata e si stanno organizzando deviazioni di mezzi pubblici per chi deve andare a Pisa e nei paesi vicini. Il sindaco di Calci: 'Incendio ...

Vasto Incendio sul monte Serra nel pisano - evacuate case nel comune di Calci. Centinaia di sfollati : Immagini dell’incendio sul monte Serra, nel pisano che ha distrutto decine di ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Impegnati vigili del fuoco e protezione civile. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Ad alimentare il rogo le forti raffiche di vento che soffiano sulla zona e che ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. L'articolo Vasto incendio sul monte Serra ...

Incendio sul Monte Serra : centinaia di sfollati : ...

Da ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.

Dai ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.

Pisa - vasto Incendio sul Monte Serra - centinaia gli sfollati / FOTO / VIDEO : Calci , Pisa, , 25 settembre 2018 - Continua a bruciare da questa notte il Monte Serra , nel Pisano , e le fiamme si avvicinano pericolosamente all' abitato di Calci . Sono centinaia le persone ...

Incendio vicino a Calci : fiamme sul Monte Serra - 100 sfollati | : Il rogo si è sviluppato la sera di lunedì 24 settembre. Ad alimentare il rogo il forte vento che soffia sulla zona. Aperti la palestra e il Comune per ospitare le persone che hanno lasciato le loro ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra - 500 evacuati. I pompieri : “Abbiamo rischiato di perdere due squadre” : Il Comune di Calci ha ordinato l'evacuazione di 500 persone le cui abitazioni sono minacciate da un vastissimo incendio divampato per cause probabilmente dolose sul Monte Serra.Continua a leggere

Pisa - vasto Incendio sul Monte Serra - evacuate case lambite da fiamme / FOTO / VIDEO : Calci , Pisa, , 25 settembre 2018 - Un vasto incendio si è sviluppato sul Monte Serra , nella zona di Calci , intorno alle 22 di lunedì 24 settembre. Il fuoco, a casua del forte vento che spira sulla ...

Morto sulla scala antIncendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Scicli - Incendio sulla "strada bianca" per Arizza : incendio intorno alle ore 20 lungo in contrada Gurgazzi a Scicli, la "ex Strada bianca" che collega il quartiere Jungi con contrada Arizza.

Tap - Incendio nei pressi del cantiere del gasdotto a Melendugno : si indaga sulle cause : LECCE - Un vasto incendio ha divorato, nella serata dell'11 settembre, diversi ettari di canneto e pineta in località San Basilio di Melendugno, nei pressi del cantiere per la realizzazione del ...

Nuovo Incendio nella stazione elettrica : vigili del fuoco sul posto : MESAGNE - Un Nuovo incendio si è sviluppato all'interno della stazione elettrica della società Terna situata sulla strada provinciale che collega Tuturano a Mesagne, già al centro di un rogo ...

Roma - autobus Atac a fuoco : paura sull’Aurelia Antica/ Ultime notizie Incendio - è il 21esimo da inizio 2018 : Roma, autobus Atac a fuoco: paura sull'Aurelia Antica, era vuoto perchè tornava in deposito. Ultime notizie, è il 21esimo mezzo incendiato da inizio 2018: l'odissea dei trasporti pubblici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:34:00 GMT)