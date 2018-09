Sulla manovra non c' è nessun conflitto Parola di Paolo Savona

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - governo unito Sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Salvini e la marcia indietro Sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Altolà di Giorgetti Sulla manovra "Non trascurare i vincoli europei" : "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già disponibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Vertice Sulla manovra - Conte : 'Al via le riforme poi valuteremo l'impatto economico' : Il premier rilancia l'intesa tra Lega e M5s. Il Carroccio annuncia il via libera su quota 100 per le pensioni. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani anche se ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : M5s-Lega - accordo con Tria Sulla manovra economica? (22 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passi avanti nella manovra economica. Guerra olimpica in seno al Governo. Via libera per Foa Presidente. Traghetto affonda, 100 morti (22 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Conte : la fumata bianca Sulla manovra è già iniziata : Roma, 21 set., askanews, - "La fumata bianca sulla manovra è già inziata, non stiamo a zero. È ovvio che biosgna curare tanti dettagli, riforme da considerare perché il Paese ha biosgno di essere ...

Svolta Sulla manovra - Tria cede In arrivo altri 8 miliardi di euro : E alla fine il ministro Tria ha dovuto cedere. Forse parlare di capitolazione del ministro dell'Economia è eccessivo, ma questa volta c'è davvero un cambiamento di rotta rispetto alla linea filo-Ue e filo-mercati del titolare del dicastero di Via XX Settembre... Segui su affaritaliani.it

Vertice Sulla manovra a Palazzo Chigi : Tante discussioni, anche aspre all'interno dell'esecutivo richiedono un nuovo confronto a Palazzo Chigi. Con M5S e Lega che provano a far prevalere le rispettive liste della spesa e Giovanni Tria sempre sotto pressione, si avvicina però il momento di mettere i numeri nelle tabelline e formulare la manovra con i saldi di bilancio. Il nodo centrale è sempre lo stesso: fare o meno più deficit per finanziare le promesse ...

Cosa dicono i sondaggi - ora che il governo deve stringere Sulla manovra : Come ha chiarito più volte il ministro dell'Economia Tria , lo spazio di manovra è molto ridotto, se non si vuole sforare il deficit. È chiaro quindi che non solo sarà impossibile implementare da ...

Matteo Salvini lancia l'Opa Sulla manovra : Ore 15.45: Matteo Salvini lascia a piedi palazzo Grazioli, dove è in corso il vertice a tre con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Pochi passi, dietro alla residenza romana del Cavaliere, c'è un appartamento a disposizione del Viminale: è lì - insieme allo staff economico della Lega - che si consuma il primo atto della "resurrezione" del centrodestra perché l'esito dell'incontro è di chiudere il ...

Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : 'Avanti Sulla manovra rispettando il nostro programma' : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Pace fiscale - Tria al Senato : “Non è un condono”. E Bonino ironizza Sulla manovra : “Veda di capirci qualcosa” : Scambio di battute in Senato, durante il Question time, tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e la senatrice di +Europa, Emma Bonino. “La Pace fiscale non è un condono” ha risposto Tria alla domanda di Bonino, che ha replicato: “Immaginavo mi rispondesse così. Tornerò alla carica più avanti, intanto veda di capirci qualcosa sulla legge di Bilancio, per noi”. L'articolo Pace fiscale, Tria al Senato: ...

Question time Sulla manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Question time Sulla manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...