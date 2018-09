Salvini : via legge Fornero : manovra 7mld : Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di sicurezza ed economia. Andrò in Nigeria e in altri Paesi africani: voglio aumentare esplusioni e rimpatri"

Salvini : via legge Fornero - manovra 7mld : 21.50 "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua legge ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni. Quindi la devo cancellare". Così il ministro dell'Interno Salvini a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della legge Fornero: "Ci sarà l'impegno più pesante di 6-7 miliardi". E "domani arriva finalmente il decreto sicurezza e immigrazione al Cdm", ha aggiunto. Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di ...

Salvini : "Test di medicina? Via il numero chiuso" : Il vicepremier dà ragione alla ministra della Salute Giulia Grillo: "Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano scappare all'estero per studiare e specializzarsi"

Salvini : "La manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Sicurezza e migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al via libera del governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

DIETRO LE QUINTE/ Via al nuovo scontro Mattarella-Salvini - con un terzo incomodo - : In M5s c'è allarme per la ritrovata intesa Berlusconi-Salvini. Che ora vuole il Dl immigrazione anche a costo di scontrarsi col Colle.

DIETRO LE QUINTE/ Via al nuovo scontro Mattarella-Salvini (con un terzo incomodo) : In M5s c'è allarme per la ritrovata intesa Berlusconi-Salvini. Che ora vuole il Dl sicurezza e quello immigrazione anche a costo di scontrarsi col Colle. Ha dalla sua Di Maio. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:00:00 GMT)DI MAIO vs TRIA/ Deficit al 2%, i rischi per gli italiani (senza tanti pro), int. a L. BecchettiRETROSCENA/ Intesa Berlusconi-Salvini, la verità è in un ascensore di Palazzo Grazioli, di A. Fanna

Rinviato il Raduno della Lega a Campagna : 'Aspettiamo Salvini' : Approfondimenti Raduno della Lega a Campagna, sopralluogo e spot: minacce a Salvini 17 settembre 2018 L'annuncio ufficiale arriverà soltanto domani mattina nel corso di una conferenza stampa in ...

La Lega lancia la Pontida del Sud. E Saviano guida la rivolta anti- Salvini : Una manifestazione "per fare fronte comune contro l'odio e la discriminazione". È quanto una rete di associazioni, la "Rete civica Campagna Città aperta", sta organizzando a Campagna, in provincia di Salerno, per il 29 e 30 settembre quando il partito guidato dal vicepremier e ministro dell'Interno terrà la sua "Pontida del Sud". Alla giornata, fanno sapere gli organizzatori, hanno aderito tra gli altri Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni, ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

