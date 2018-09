Parma | Faggiano | ' La vittoria sull' Inter? Abbiamo pensato subito al Cagliari'

Parma - Faggiano : “Bravi contro la Juve - Sepe valore aggiunto” : “Eravamo quasi riusciti a fermare la Juve, ma il verdetto ancora una volta ha dato ragione ai bianconeri. Spero che una tra Napoli, Inter, Roma e Milan svolgerà il ruolo di anti-Juve, ma mi rendo conto che non è facile competere con una società organizzata come quella bianconera”. Queste le parole del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ai microfoni di Radio Marte. Il ds dei ducali ha speso qualche parola anche ...

Parma - l’annuncio di Faggiano : “abbiamo qualche problema con la lista da presentare alla Lega…” : Parma, il ds Faggiano ha rivelato qualche piccolo intoppo in merito alla lista da presentare alla Lega Serie A per il campionato Il ds del Parma Faggiano, ha svelato in conferenza stampa qualche piccolo problemino relativo alla lista da presentare per la Serie A dopo il calciomercato. “Prima di presentare i nuovi ragazzi, vorrei precisare alcune situazioni. Le liste si costruiscono con 17 Over, 4 giocatori cresciuti nei settori ...

Svincolati al Parma? Ecco la rivelazione del ds Faggiano : Parma, il ds Faggiano ha fatto il punto sulle mosse di mercato che il club ducale ha messo a segno ed anche sugli Svincolati Parma, il ds Faggiano ha parlato delle mosse di mercato messe in atto e delle voci che vorrebbero il club ducale ancora attivo per quanto concerne il mercato dei parametro zero. Parlando alla Gazzetta dello sport, il dirigente ha rivelato: “Svincolati? Non aspettatevi nessuno e, più in generale, nessuno si ...

Parma - Faggiano : 'Gervinho? Ci ho provato - il club ha fatto un sacrificio' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione a pochi minuti dalla fine del mercato estivo: 'Tridente Biabiany-Inglese-Gervinho? Abbiamo anche attaccanti come Ciciretti, ...

Parma - doppio sprint di mercato : Faggiano adesso si scatena : Parma alle prese con le ultime importantissime mosse di mercato, Faggiano è pronto a regalare un doppio colpo a mister D’Aversa Il Parma ha tirato un grande sospiro di sollievo dopo la sentenza di ieri che toglie la penalizzazione dalle spalle del club ducale per la prossima stagione. Sarà dunque una partenza alla pari con tutte le altre contendenti per il Parma del ds Faggiano, il quale adesso si sta muovendo per completare la rosa ...

Calciomercato Parma - i bookmakers “suggeriscono” un acquisto a Faggiano : Calciomercato Parma, dopo la conferma della promozione in Serie A a seguito della sentenza del Tribunale federale, si torna a parlare di mercato La ”pazza idea” era stata accantonata in attesa della sentenza che avrebbe potuto togliere l’agognata Serie A al Parma. Ora che i gialloblu sono sicuri di esserci (seppure con 5 punti di penalizzazione, per il momento) il discorso potrebbe tornare clamorosamente ...

Sentenza Parma - la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione : Sentenza Parma – Il Parma ha salvato la Serie A ma dovrà partire con 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione del massimo campionato, il club ha annunciato ricorso. Ecco la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciciretti? Siamo vicini, speriamo di effettuare oggi le visite mediche. Ha dimostrato qualità importanti, ora deve mostrare di essere in grado di giocare in A e ...

Parma - dopo la sentenza spazio al mercato : arriva un altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Parma show sul mercato : Faggiano pesca dagli svincolati e tenta il colpaccio Saponara : Parma, il ds Faggiano alle prese con diverse trattative che potrebbero modificare notevolmente l’aspetto della rosa del club ducale Il Parma attende con ansia di conoscere l’esito della sentenza in merito alla possibile penalizzazione a seguito degli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia nella passata stagione. Intanto il ds Faggiano si sta impegnando per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa. ...

Parma - altro colpo per l’attacco : l’ultimo acuto di Faggiano : Parma scatenato in entrata, calciomercato ricco di sorprese portato avanti dal ds del club ducale Faggiano: ecco l’ultimo acquisto Il Parma ha praticamente chiuso l’affare Galano. Il calciatore svincolatosi dal Bari in questi giorni, a seguito del fallimento del club pugliese, firmerà a parametro zero con il club parmigiano. Un’accelerata improvvisa da parte del ds Faggiano ha fatto sì che il Parma potesse soffiare Galano ...

Parma - blitz sul mercato degli svincolati : tre nomi sul taccuino di Faggiano : Sul taccuino di Faggiano, ds del Parma, sono spuntati i nomi di alcuni calciatori a parametro zero che potrebbero far comodo a D’Aversa Il Parma potrebbe pescare dal mercato degli svincolati per rafforzare la rosa di Mister D’Aversa. Il club, alle prese con il noto caso Calaiò, non sembra temere le penalizzazioni e continua a lavorare sul mercato fiduciosa della conferma della Serie A. A parametro zero, secondo quanto rivelato ...

Calciomercato Parma - Faggiano studia già il prossimo colpo : che sfida con il Benevento : Il club emiliano ha messo nel mirino Cristian Galano, giocare liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese Il Parma non rimane con le mani in mano e, in attesa delle decisioni della Procura Federale, prosegue la propria attività di mercato. Il prossimo obiettivo si chiama Cristian Galano, giocatore liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese. Non sarà facile però arrivare a mettere le mani sul giocatore, dal ...