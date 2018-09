Morte | io sono pronto E si schianta con l' auto sei giorni dopo l' amico

Almeno 22 persone sono Morte in una frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.

Almeno 86 persone sono Morte nel ribaltamento di un traghetto in Tanzania - nel lago Vittoria : Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto nel lago Vittoria, che è il più grande dell'Africa e sta tra Tanzania, Kenya e Uganda. Il traghetto si è ribaltato nella zona sud del lago, quella di competenza della Tanzania, non

DETENUTA REBIBBIA UCCIDE FIGLIA : Morte CEREBRALE PER FRATELLINO/ "Ora i miei figli sono liberi" : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la figliA gettandola giù dalle scale: MORTE CEREBRALE per il FRATELLINO ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma

Il dolore di Ariana Grande per la Morte dell'ex : "Non sono riuscita a salvarti. Sono infuriata" : Inconsolabile. È passato solo qualche giorno dalla morte per presunta overdose del suo ex fidanzato Mac Miller, ed Ariana Grande rompe il silenzio . Lo fa su Instagram, con un video che ritrae il rapper accompagnato da parole di profondo dolore: "Ti ho adorato fin dal momento in cui ci siamo conosciuti, avevo diciannove anni. E lo farò per sempre. Non riesco a credere che non sei più qui, non riesco a capacitarmene.

Gianni Brezza - marito di Loretta Goggi/ "Dopo la sua Morte - mi sono ammalata" (Techetechetè) : Gianni Brezza, ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. marito di Loretta Goggi dal 2008, è tra i protagonisti più...

Avril Lavigne torna con un nuovo album dopo la malattia : "Avevo accettato la Morte - sono stati gli anni più difficili della mia vita" : dopo una lunga lotta contro la malattia di Lyme che le è quasi costata la vita, la cantante canadese Avril Lavigne è pronta a tornare con un nuovo album. L'interprete di successi come "Complicated" e "Girlfirend" ha contratto la malattia nel 2014, ma le è stata diagnosticata solo dopo diversi mesi. "Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme", ha scritto sul suo sito,

Le persone Morte a causa del terremoto in Giappone sono 16 : Le persone morte a causa del terremoto sull'isola di Hokkaido, in Giappone, sono 16 (il doppio di quanto annunciato inizialmente), ha detto il primo ministro Giapponese Shinzo Abe. I dispersi sono 26, mentre metà dei 5,3 milioni di abitanti di Hokkaido sono

Almeno tre persone sono Morte in una grossa esplosione causata da un'autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c'è stata una grossa esplosione causata da un'autobomba: l'obiettivo dell'attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l'esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le

Scienza : buchi neri possono resuscitare temporaneamente le stelle Morte - : Scienza, un buco nero potrebbe distruggere la Terra "Affinché le viscere della nana bianca possano riaccendersi, è necessario che il buco nero abbia una dimensione abbastanza "media": in questo caso,

Quelle cimici "cattive" che possono portare alla Morte : ...gruppo invita i cittadini a stare in guardia sui metodi di prevenzione perché sarebbero circa 300 mila le persone affette dalla malattia di Chagas solo negli Usa e circa 6 milioni in tutto il mondo.