Iran | attentato alla parata militare Almeno 29 morti e una doppia rivendicazione

Iran - attacco a una parata militare : morti e feriti - Bimbi e giornalisti tra le vittime - L'Isis rivendica l'attentato : La parata si celebrava in occasione dell' anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein . Ahvaz è il capoluogo della regione petrolifera del Khuzestan e nel 2017 era stata teatro di ...

Iran - attentato alla parata : "Alcuni civili sono morti" : L'Isis ancora non ha rivendicato l'attentato di qualche ora fa avvenuto in Iran durante una parata militare in cui un gruppo di terroristi ha aperto il fuoco sul pubblico. La tv di Stato parla di almeno 20 feriti e diversi morti ad Ahvaz e definisce i terroristi "elementi takfir" ovvero sostenitori del gruppo terroristico Isis. L'agenzia di stampa Iraniana ha dichiarato: "Diversi civili sono stati uccisi. Almeno cinque terroristi sono stati ...

Iran - attentato a parata militare : 8.24 Diverse persone sono rimaste uccise e alcune ferite in un attentato terroristico contro una parata militare nella città sud-occidentale Iraniana di Ahwaz. Lo ha riferito la televisione di Stato, citata dalla Reuters. L'attacco, che ha preso di mira una parata in occasione della Giornata Nazionale delle Forze Armate, è stato condotto da un "gruppo" di assalitori sconosciuti, ha aggiunto la televisione provocando "alcuni morti e feriti".

Crollo ponte - pm Cozzi : delIrante ipotesi attentato - non c'è alcuna evidenza : Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha smentito l'ipotesi di un attentato dietro al Crollo del ponte Morandi. "Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, né sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose", ha detto Cozzi.

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...