Aldo Moro | leader e maestro

Retroscena RonAldo – La clamorosa rivelazione di Ferdinand : “quando si arrabbia morde le cose” : Le rivelazioni di Rio Ferdinand su Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione di ieri durante Valencia-Juventus Serata amarissima per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus è stato espulso al suo esordio in Champions League con la maglia bianconera dopo 29 minuti di gioco per un episodio con Murillo. Cristiano Ronaldo sembra aver tirato i capelli al suo avversario e per lui non c’è stato scampo: rosso ...

Espulsione Cristiano RonAldo - Fritz addizionale recidivo : nel 2010 prese un abbaglio clamoroso. VIDEO : Una spinta, Murillo cade, CR7 lo "pettina" e Brych tira fuori il cartellino rosso. Rosso? "No he hecho nada" - detto in spagnolo, ma anche "não fiz nada" in portoghese. Ronaldo è disperato ma ormai la ...

Valencia-Juventus - clamorosa espulsione di Cristiano RonAldo : il portoghese tira i capelli a Murillo [VIDEO] : Scintille in mezzo all’area di rigore tra Ronaldo e Murillo, il portoghese reagisce alla trattenuta del colombiano e viene espulso da Brych Clamoroso colpo di scena nel primo tempo di Valencia-Juventus, Cristiano Ronaldo infatti è stato espulso in seguito ad alcune scintille avute con Murillo. Il portoghese ha atterrato il suo avversario a palla lontana, andando poi a tirarlo su energicamente. La reazione del colombiano non si è ...

DIRETTA/ Valencia-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : clamoroso - espulso Cristiano RonAldo! : DIRETTA Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Ultimi aggiornamenti clamorosi : il cAldo intenso non molla - anzi "raddoppia"! : Gli Ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la crescente possibilità di avere ancora stabilità e caldo sulla nostra penisola per lungo tempo, ovvero per tutta la seconda decade di...

Riparte ispirandosi alle parole di Aldo Moro - la Summer School di politica a Cesenatico : Si affronterà poi quanto accade in questi anni di crisi di tutte le certezze, la democrazia rappresentativa, il libero mercato, il progresso tecnologico, l'autorevolezza della scienza, il ...

Shock Juventus - ‘guerra’ tra Cristiano RonAldo e Dybala : la clamorosa richiesta dell’attaccante portoghese ed i nuovi possibili ribaltoni di mercato : Trovano sempre più conferma le indiscrezioni lanciate nelle giornata di ieri da CalcioWeb e che riguardano l’attaccante Paulo Dybala, inizio di stagione non entusiasmante dell’argentino ed a gennaio potrebbe concretizzarsi una clamorosa cessione. Doppio successo in Serie A per la squadra di Massimiliano Allegri, sofferto 2-3 nella gara contro il Chievo mentre qualche passo in avanti ma senza entusiasmare contro la Lazio di ...

Juventus - il video del clamoroso errore di Cristiano RonAldo contro la Lazio : Aspettavano tutti soltanto quel momento. Gol della Juve. Gol di Cristiano Ronaldo. Per l'euforia generale che sarebbe stato il pizzicotto definitivo a trasformare il sogno in realtà. Sì, CR7, il "...

Real Madrid - l’effetto Cristiano RonAldo è clamoroso : Bernabeu mai cosi vuoto! : Real Madrid, l’addio di Cristiano Ronaldo al club sta pesando eccome sulle merengues, sia dal punto di vista calcistico che commerciale Il Real Madrid sta pagando a caro prezzo l’addio di Cristiano Ronaldo. Prima la furia dei tifosi, poi la sconfitta nel derby che è valso all’Atletico la Supercoppa Europea ed ora l’esordio flop al Bernabeu. Allo stadio per vedere la gara contro il Getafe si sono presentati solo ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-1 - clamoroso pareggio di Stepinski. Cristiano RonAldo fatica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

Pelè 'si scomoda' per Cristiano RonAldo - gli auguri a CR7 all'esordio in Serie A svelano un retroscena clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus ' Buona fortuna ...

Pelè “si scomoda” per Cristiano RonAldo - gli auguri a CR7 all’esordio in Serie A svelano un retroscena clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus “Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juve. Se le cose fossero andate diversamente forse anch’io avrei giocato per la Vecchia Signora. Una volta a cena, nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un ...

Clamorose accuse dalla Liga spagnola : “in casa Juve ed Inter succedono cose strane - vedi Cristiano RonAldo…” : Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, ha parlato della fuga di alcuni fenomeni dal campionato iberico additando Juve ed Inter Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, ci è andato giù duro contro alcuni club blasonati che non fanno parte della Liga. Pesanti accuse nei confronti del Psg ma anche nei confronti di due club italiani: Juventus ed Inter per la precisione. Nel mirino le recenti operazioni di mercato. “Dobbiamo ...

Clamoroso Juventus - dubbi sull’operazione Cristiano RonAldo : “successe cose strane” : Affondo pesantissimo del presidente della Liga spagnola Javier Tebas, accuse nei confronti del Psg ma anche nei confronti di due club italiani: Juventus ed Inter. Nel mirino le operazioni di mercato. “Dobbiamo chiederci perché sta succedendo. che la Liga va perdendo le sue stelle” ha dichiarato al quotidiano spagnolo ABC. “Ci sono club-stato che stanno inflazionando il mercato prendendosi i giocatori. In alcune squadre ...