L’agenzia spaziale giapponese è in attesa di un segnale dai suoi robot da poco sganciati

Scuola di Astronomia dell’ATA : al via la XV edizione alL’agenzia spaziale Europea di Frascati : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso la sede dell’Agenzia Spaziale ...

L’agenzia spaziale giapponese ha scelto le date per far atterrare i suoi robot sull’asteroide Ryugu : L’agenzia spaziale giapponese Jaxa ha stabilito le date per avviare l’esplorazione della superficie dell’asteroide Ryugu con i suoi robot automatici (rover), trasportati dalla sonda Hayabusa-2 che ha raggiunto il corpo celeste lo scorso giugno a circa 300 milioni di chilometri The post L’agenzia spaziale giapponese ha scelto le date per far atterrare i suoi robot sull’asteroide Ryugu appeared first on Il Post.

L’agenzia spaziale Italiana annuncia “un’importante scoperta scientifica” su Marte : Il 25 luglio alle ore 16 si terrà presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) “la conferenza stampa di presentazione di un’importante scoperta scientifica inerente Marte, effettuata da un team tutto italiano guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà pubblicata sull’imminente numero della rivista scientifica Science. La scoperta – spiega l’ASI in una nota – è stata possibile grazie ...

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand delL’agenzia spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...