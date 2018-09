L' Ocse avverte l' Italia | L' incertezza sulle scelte politiche frena la crescita

huffingtonpost

(Di giovedì 20 settembre 2018) "Unapiù moderata è probabile in, per incertezze, più alti tassi di interesse e più lenta creazione di posti di lavoro, cheno la spesa delle famiglie". Questo il monito sulla situazione economicana, lanciato dall'nelle sue previsioni intermedie. Previsioni che stimano al ribasso ladel Pil del nostro paese per il 2018, che scende al +1,2%, contro il +1,4% previsto a maggio."All'lanciamo un messaggio molto semplice - spiega il capo economista dell', Laurence Boone - molte riforme sono state fatte dal precedente governo. È vitale che queste riforme continuino" perché l'deve "andare avanti sul cammino della". Un cammino che, sempre secondo Boone, potrebbe essere ostacolato da un eventuale superamento della Fornero: "Penso sia importante non disfarla" ha ...