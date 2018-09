Red Bull Cliff Diving World Series – A Roma uno spettacolo mozzafiato | un tuffo bello

F1 - suona l’allarme per la Red Bull in vista di Sochi : Verstappen verso una pesante penalità : Il pilota olandese probabilmente cambierà alcune componenti del proprio motore, situazione che lo obbligherà a pagare una penalità in griglia-- Brutte notizie per la Red Bull in vista del Gp di Sochi, con ogni probabilità infatti Max Verstappen dovrà scontare una pesante penalità sulla griglia di partenza. I problemi di mappatura a cui ha dovuto far fronte l’olandese durante la gara di Singapore hanno spinto i tecnici della squadra ...

Ricciardo fuori dalle riunioni Red Bull : Daniel Ricciardo ormai è come se non facesse più parte della Red Bull, almeno per le questioni tecniche delicate. D’altronde era prevedibile accadesse, dopo la decisione dell’australiano di passare alla Renault nel 2019. “Da Singapore, Daniel sarà escluso da ogni riunione che riguarda il futuro“, ha detto Helmut Marko al giornale Bild. “Stiamo già lavorando […] L'articolo Ricciardo fuori dalle riunioni Red ...

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 – L’analisi di Raikkonen post qualifiche : “problema alle gomme. Mercedes e Red Bull? Non sono sorpreso perchè…” : Kimi Raikkonen analizza lucidamente la prova, tutt’altro che convincente, eseguita nelle qualifiche del GP di Singapore: un piccolo problema alle gomme per il ferrarista Solo un quinto posto per Kimi Raikkonen nelle qualifiche del GP di Singapore. Non di certo il risultato ideale per il Ferrarista che partirà dalla terza fila, di fianco a Ricciardo e dietro Valterri Bottas. Al termine delle qualifiche Raikkonen ha commentato così la ...

F1 - scintille Wolff-Horner : è guerra aperta tra Mercedes e Red Bull per colpa di… Ocon : Il team principal della Red Bull ha risposto per le rime a Wolff, che aveva lanciato velate frecciatine all’indirizzo del team di Milton Keynes E’ guerra aperta tra la Red Bull e la Mercedes, ma non per quanto riguarda il Gp di Singapore. © Photo4 / LaPresse I due team infatti sono entrati in rotta di collisione per quanto riguarda l’argomento mercato, con Wolff che ha lanciato frecciatine velate all’indirizzo della ...

F1 - analisi prove libere GP Singapore 2018 : Ferrari a due facce - Mercedes sospinta da Hamilton - Red Bull eccellente sul passo gara : Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni di prove libere del Gran Premio di Singapore. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come tra Ferrari e Mercedes si sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dalla Ferrari che, con ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari cerca conferme - Vettel vuole la testa. Sfida a Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay andrà in scena la seconda sessione di 90 minuti, questa volta in notturna come accadrà in gara e non sotto il sole come successo in mattinata in FP1. I piloti, tra le strette vie di questo tracciato cittadino, dovranno trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e migliorare il feeling con la pista in ...

F1 Singapore - Libere1 : le Red Bull dettano il passo. Ferrari subito dietro - LeClerc tocca il muro nel finale : Sono le Red Bull a dettare il passo nelle prime prove libere a Singapore nel circuito cittadino di Marina Bay, confermando i dati delle ultime edizioni. subito dietro a Ricciardo e Verstappen, ...

F1 Gp di Singapore 2018 - dominio Red Bull nelle libere 1. Risultati e tempi : Volano le monoposto di Ricciardo e Verstappen nelle prime prove sul circuito di Singapore. Le seguono le due Ferrari in cerca di riscatto dopo Monza. Hamilton sesto