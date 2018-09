«Autostrade chiede colletta ai dipendenti per Genova» Toninelli attacca ma è

Toninelli : "Autostrade chiede soldi a dipendenti per risarcire vittime”. Società : "E' iniziativa dei lavoratori" : Nuova polemica sollevata dal ministro dei Trasporti nei confronti della Società. Che pero' ribatte: “Anche iniziative nobili...

Ponte Morandi - polemica su Autostrade “Chiede a lavoratori colletta per vittime”. “No - iniziativa volontaria dei dipendenti” : Una lettera datata 13 settembre 2018. Una missiva ai “colleghi”: “Coloro che volessero devolvere volontariamente il valore di una o più ore di lavoro a favore delle famiglie delle vittime della tragedia del Ponte Morandi – si legge – dovranno compilare il modulo qui riportato”. Firmata da Carlo Parisi delle “Risorse umane e relazioni industriali” di Autostrade per l’Italia. Una lettera ...

Ponte Genova - “Autostrade chiede ai dipendenti soldi per le famiglie”. “È loro iniziativa” : Lettera di Autostrade ai propri dipendenti per chiedere di donare ore di lavoro in supporto alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro Toninelli conferma la notizia e twitta: "Scaricare i costi sui lavoratori è semplicemente ignobile", poi la precisazione di Autostrade: "Iniziativa autonoma dei dipendenti, noi solo tramite"Continua a leggere

Autostrade chiede ai dipendenti di donare ore di lavoro per risarcire le famiglie delle vittime di Genova : Autostrade per l'Italia ha chiesto ai propri dipendenti di dare una parte del proprio stipenduio per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. A riportare la notizia Libero Quotidiano e La Verità.Libero scriveIn una lettera inviata a tutti i dipendenti, il responsabile delle risorse umane e industriali della società, Carlo Parisi, scrive: "Cari colleghi, coloro che volessero devolvere volontariamente il ...

Autostrade chiede soldi ai dipendenti per risarcire le famiglie delle vittime di Genova : Autostrade per l'Italia ha chiesto ai propri dipendenti di dare una parte del proprio stipenduio per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. A riportare la notizia Libero Quotidiano e La Verità.Libero scriveIn una lettera inviata a tutti i dipendenti, il responsabile delle risorse umane e industriali della società, Carlo Parisi, scrive: "Cari colleghi, coloro che volessero devolvere volontariamente il ...

Ponte di Genova - Di Maio : «Va ricostruito da azienda di Stato». Ma Toti lo chiede ad Autostrade : Il ministro: nazionalizzazione e via il segreto sulle concessioni; «Ne vedremo delle belle». L’ipotesi Fincantieri

Crollo ponte : Anac chiede atti Autostrade : ANSA, - GENOVA, 22 AGO - In relazione al Crollo di ponte Morandi a Genova, Anac ha chiesto ad Autostrade per l'Italia l'invio degli atti predisposti e necessari per la manutenzione del viadotto ...

Crollo Genova - Anac chiede atti su manutenzione ad Autostrade : Genova, 22 ago., askanews, - Dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, l'Anac ha chiesto alla società Autostrade l'invio degli atti approvati dal Cda per la manutenzione del viadotto autostradale, in ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' e chiede chiarimenti ad Autostrade sui mancati interventi : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente", dice Cantone nell'...

Di Battista chiede al Pd sostegno nella battaglia per nazionalizzare le Autostrade : "Contrasta il 5 stelle, critica, attacca, indignati per un verbo sbagliato da Di Maio, continua a scrivere che mi sto pagando la vacanza con l'assegno di fine mandato - anche se sai che non è vero. Ma quando il 5 stelle lotta per qualcosa che conviene anche a te, sostienilo. Ne hai il dovere". Alessandro Di Battista, con un post su Facebook, si rivolge al Pd per chiedere di sostenere la proposta di nazionalizzazione delle ...

Il governo chiede 2 miliardi. Ma Autostrade dà 500 milioni : Autostrade prende tempo sulla revoca della concessione, delibera gli interventi per 500 milioni euro per far fronte alle emergenze di Genova e conferma la volontà di ricostruire il ponte sulla A10 con "risorse proprie" entro otto mesi da quando arriveranno le autorizzazioni.Si è riunito oggi il Cda di Autostrade dopo il drammatico crollo del viadotto Morandi. I Consiglio, scrive in una nota la società, "ha osservato un minuto di silenzio in ...

Il Mit chiede conto ad Autostrade - ecco la lettera : ecco la lettera inviata dal Mit, il ministero Infrastrutture e Trasporti di Danilo Toninelli, alla società Autostrade sulle inadempienze della concessione:"Si fa riferimento al disastro e agli sciagurati eventi verificatisi in data 14 agosto u.s., in dipendenza del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona, assentito in concessione a codesta Società in forza della Convenzione di ...

Salvini chiede a Autostrade di intervenire subito "Aiuti ai familiari e stop immediato al pedaggio" : Dopo la tragedia di Genova il bersaglio è Atlantia, la società che ha come primo azionista la famiglia Benetton ed è proprietaria al 100% di Autostrade per l'Italia. Tra le polemiche e i rimpalli di ...

Di Battista chiede la nazionalizzazione delle Autostrade : 'Agite - amici miei' : La politica faccia la politica. Agisca immediatamente revocando le concessioni autostradali - chiede l'ex deputato M5s - perché è un diritto del popolo italiano essere padrone delle proprie strade, ...