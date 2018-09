Astronomia | missione Cassini | viaggio tra i laghi di Titano

meteoweb.eu

: RT @UAstronomia: La sonda #Dawn della NASA sta per concludere la sua missione sul #pianeta nano #Cerere -> - pancraziovaleri : RT @UAstronomia: La sonda #Dawn della NASA sta per concludere la sua missione sul #pianeta nano #Cerere -> - CicapPiemonte : Sabato 14 settembre a @Infini_to - Planetario, Museo dell'Astronomia e dello Spazio torna la rassegna 'Cinema sotto… - CretellaRoberta : RT @UAstronomia: La sonda #Dawn della NASA sta per concludere la sua missione sul #pianeta nano #Cerere -> -

(Di sabato 15 settembre 2018) Alcune immagini recentemente diffuse dalla Nasa ritraggono, il più grande satellite naturale di Saturno, in maniera dettagliata. Le immagini, scattate dal’11 settembre 2017, a pochi giorni dal suo tuffo finale nell’atmosfera del pianeta, mostrano in particolare tre ampisu: Punga Mare – di 390 chilometri in tutto – Ligeia Mare – 500 chilometri – e il più grande Kraken Mare, con un’estensione di 1200 chilometri. Come si formano isurimane ancora un mistero, insieme al suo clima. Infatti, con la sua atmosfera densa, la luna di Saturno, ha un ciclo di metano molto simile al ciclo dell’acqua sulla Terra, con evaporazione, formazione di nubi e precipitazioni. Durante l’estate australe di– spiega l’Agenzia Spaziale Italiana –osservò l’attività delle nuvole al polo sud. Tuttavia, in questa ...