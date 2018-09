A San Siro vince il Parma | l’Inter sprofonda nella crisi Napoli-Fiorentina | diretta | 0-0

Inter - che tonfo a San Siro : vince il Parma 1-0 : Per l'Inter, San Siro è diventato stregato. Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, i nerazzurri perdono 1-0 con il Parma (gran tiro di di Dimarco) e restano inchiodati a quota quattro punti. Ora big match al San Paolo.

Serie A - Inter-Parma 0-1 : una clamorosa rete dalla distanza di Federico Dimarco manda ko i nerazzurri a San Siro : Contro qualsiasi pronostico, il Parma compie una grande impresa nella gara d’apertura della quarta giornata di Serie A, andando a battere l’Inter a San Siro col punteggio di 0-1. La rete dei ducali è stata realizzata al minuto 79 da Federico Dimarco, che ha trovato la porta dalla lunga distanza. L’Inter non ha saputo capitalizzare una lunghissima Serie di occasioni e un possesso palla mostruosamente superiore rispetto a quello ...

