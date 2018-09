Uomini e Donne | anticipazioni over | IDA e RICCARDO | lei non vuole ripensarci!

Anticipazioni Uomini e donne 14 settembre : Teresa Langella e lo scontro tra Michael e Lara : Altra puntata movimentata quella di Uomini e donne di oggi. Ad andare in scena sarà la seconda parte del trono classico non solo con la presentazione dei nuovi tronisti ma anche con altri ospiti in arrivo da Temptation Island 2018. Le Anticipazioni di Uomini e donne del 14 settembre rivelano che ad aprire la corsa questa volta sarà Teresa Langella, la bella single del reality estivo sui sentimenti che abbiamo già visto nel programma pomeridiano ...

Uomini e donne - gli autori di Maria De Filippi in grossi guai. I tronisti Luigi e Mara? Fonti riservate... : Colpo di fulmine a Uomini e donne , con grossi problemi per la produzione. I due tronisti Luigi Mastroianni e Mara Fasone non hanno occhi per i corteggiatori, perché da quando si sono incrociati in ...

Uomini e Donne anticipazioni : a Lorenzo Riccardi piace la nuova tronista Teresa? La dichiarazione : anticipazioni Uomini e Donne: le parole di Lorenzo Riccardi per la nuova tronista Teresa Langella Non solo Luigi Mastroianni e Mara Fasone, sul nuovo Trono di Uomini e Donne c’è un’altra sintonia da non sottovalutare. Stiamo parlando di quella tra Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, che hanno subito instaurato un certo feeling. E il Cobra […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: a Lorenzo Riccardi piace la nuova tronista ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati/ Uomini e donne : per il web non è ancora finita : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati definitivamente ma hanno deciso di non chiudere l'avventura con Uomini e donne: il ritorno nel Trono Over.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:36:00 GMT)

Rita Cardinale/ Da Temptation Island 2018 a Uomini e donne : la tentatrice di Michael diventerà corteggiatrice? : Rita Cardinale tornerà protagonista a Uomini & donne come tentatrice. La "Princess" però cerca il vero amore, vedremo se lo troverà nell'edizione di quest'anno del programma di Canale 5.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:55:00 GMT)

Michael De Giorgio/ Da Temptation Island 2018 a Uomini e donne : altre bugie da rivelare per Lara? : Michael De Giorgio ospite a Uomini & donne: il ragazzo non ha smesso di curare il suo fisico dopo l'esperienza da Maria De Filippi. Anzi ha scopilto ancora di più il suo corpo.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:55:00 GMT)

Lorenzo Riccardi nuovo tronista/ Uomini e donne : il grande ritorno del cobra dopo il no di Sara Affi Fella : Lorenzo Riccardi, dopo aver corteggiato Ludovica Valli e Sara Affi Fella, torna Uomini e donne come tronista. E' pronto a trovare l'amore e vorrebbe una donna come sua madre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:43:00 GMT)

Teresa Langella nuova tronista/ Uomini e donne - video : "Voglio una casa - un marito e un figlio" : Teresa Langella da Temptation Island 2018 a nuova tronista di Uomini e donne: i suoi trascorsi in televisione e la ricerca del suo uomo ideale (video di presentazione).(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Ida e Riccardo - colpo di scena clamoroso. Uomini e Donne - succede di tutto : Okay, i fan se ne faranno una ragione: è tutto finito tra Ida Platano e Riccardo Guanieri. Lo fa sapere il sito Isa&Chia che anticipa quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ovvero che la dama si è detta stanca della situazione e ha preferito interrompere ogni tipo di rapporto. “Non voglio fare la fidanzata a vita”, ha sentenziato lei, che evidentemente si aspettava qualcosa di più da parte di ...

Uomini e Donne anticipazioni trono over : Gemma - Rocco è finita - Ida e Riccardo tornano single : Grazie alle colleghe di Isa & Chia, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sulla nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Ancora protagonista, Gemma Galgani che ha deciso di troncare, sul nascere, la frequentazione con Rocco: Nelle scorsa registrazione Gemma Galgani aveva parlato della sua frequentazione con il cavaliere Rocco ed oggi sembra che la storia non possa continuare. Hanno prima fatto vedere un’esterna nella ...

Uomini e Donne – Teresa Langella è rifatta? La tronista prima e dopo il presunto intervento del chirurgo [GALLERY] : I fan di ‘Uomini e Donne’ si domandano se Teresa Langella sia rifatta: ecco il cambiamento della nuova tronista nel corso degli anni Teresa Langella dopo essere stata protagonista a ‘Temptation Island‘ è stata annunciata come tronista a ‘Uomini e Donne‘. L’ex tentatrice, che aveva fatto vacillare i sentimenti di Andrea Celentano per Raffaella Giudice nel reality (VEDI QUI), sarà protagonista del ...

Gianpaolo Quarta/ Il confronto apprezzato sui social : sarà protagonista a Uomini e donne? : Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani sono stati tra i conorrenti più apprezzati di Temptation Island. La loro storia non è finita e li ritroveremo protagonista a Uomini & Donne. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:03:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - dopo il danno la beffa : mollata da Rocco e scontro con Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. due di picche per Gemma Galgani, mollata da Rocco dopo il bacio. Tutti pazzi per il cavaliere Gianluca Scuotto.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:54:00 GMT)

Mara Fasone si svela : “A Uomini e Donne cerco un uomo che…” : Uomini e Donne: Mara Fasone parla della sua esperienza in tv Mara Fasone si è lasciata andare ad un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato della sua nuova esperienza come tronista. La Cenerentola moderna ha affermato che voleva vivere un’avventura diversa e l’idea di avere l’opportunità di conoscere ragazzi da tutta Italia l’ha motivata ancora di più a prendere parte ai provini. Mara ...