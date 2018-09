Dopo botte e insulti la benzina | seconda aggressione in un mese per coppia gay di Verona

Lazio-Spal - botte e sprangate Dopo l’amichevole a Belluno. Perquisiti trenta ultras a Roma e Ferrara : Nelle immagini, gli scontri tra ultras della Lazio e della Spal in occasione dell’amichevole Lazio-Spal , disputata ad Auronzo di Cadore il 28 luglio 2018. Gli agenti della Digos di Roma hanno eseguito decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno, nei confronti di 9 appartenenti al gruppo ultras laziale degli “Irriducibili“. Altre perquisizioni sono state eseguite dalla Digos di Ferrara nei ...

Cittadella - massacrata di botte dalla figlia : anziana muore Dopo tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...