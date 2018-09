Cagliari-Milan | Kessié sulle orme di Strasser E per Barella un quasi derby

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...

Cagliari-Milan - Cutrone resta in dubbio : le ultime sulle condizioni dell’attaccante : Dopo essere uscito malconcio dalla partita della Nazionale Under-21 contro l’Albania, Patrick Cutrone si è sottoposto, nella giornata di ieri, a tutti gli accertamenti del caso. L’infortunio dell’attaccante comasco, che inizialmente sembrava essere piuttosto serio, si è rivelato – fortunatamente – meno grave del previsto. Cagliari-Milan, giocherà Cutrone? Probabile tribuna per il giovane bomber Nonostante siano stati esclusi ...

Morto Gustavo Giagnoni : allenò Torino - Cagliari e Milan : E' Morto a 85 anni Gustavo Giagnoni, ex difensore e poi allenatore, fra le altre, di Toro, Cagliari, Roma, Udinese e Milan . A dare l'annuncio è il sito internet della squadra Granata, sul quale si ...

Cagliari - occhi in casa Milan per rinforzare la difesa : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Cagliari per la difesa pensa a Zapata del Milan mentre si allontanano Tonelli del Napoli e Kannemann del Gremio.

Cagliari - assalto a Gomez del Milan. E c'è Bradaric per 6 milioni : Il mercato del Cagliari attinge dal Mondiale. Si è chiusa la trattativa per il centrocampista croato Filip Bradaric, con un investimento da 6 milioni per il Rijeka. I sardi hanno superato la ...

Milan - Cagliari in pole per un difensore : Il Cagliari è alla ricerca di un difensore per la nuova stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Gustavo Gomez è il preferito, ma l'Udinese è pronta a dare fastidio ai sardi.