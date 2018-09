Ex Irisbus | nuovo incontro al Mise per scongiurare il fallimento dopo il botta e risposta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) Lo stallo, le due ricostruzioni diverse dell’al ministero dello Sviluppo Economico e le accuse incrociate, unsciopero convocato e la richiesta di unurgente mentre l’azienda attacca il governo. E alla fine la mossa di Luigi Di Maio: unfaccia a faccia programmato per lunedì mattina dentro le stanze delper provare a sbloccare l’impasse, mentre all’esterno i lavoratori confermano la loro presenza. La vertenza dell’Industria italiana autobus – exe Breda Menarinibus – torna in via Venetoil nulla di fatto degli scorsi giorni, mentre i dipendenti dell’azienda data più volte per risorta da Matteo Renzi continuano a vivere settimane di incertezze e attendono il pagamento degli stipendi di agosto. “Un primo importante risultato è stato ottenuto”, affermano, in una nota congiunta, ...