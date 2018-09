Deontay Wilder | parla l' ex sparring Richard Towers | ' Colpisce 6 volte più duro di Joshua'

Deontay Wilder vs Tyson Fury - Eddie Hearn : 'Finché non li vedo sul ring non ci credo' : Il mondo della boxe è in attesa di una data che ancora non è stata fissata. Tutti hanno potuto vedere Deontay Wilder e Tyson Fury a Belfast, faccia a faccia, immediatatamente dopo il match in cui Fury ha sconfitto ai punti Francesco Pianeta [VIDEO]. Si sono dati appuntamento sul ring, sono ormai settimane che si parla di questo match che, a tutti gli effetti, sarebbe il più importante dell'anno e tra i più gettonati dell'ultimo decennio tra i ...

Boxe - UFFICIALE : Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder! Match stellare per i pesi massimi : Ora è davvero UFFICIALE: Tyson Fury affronterà Deontay Wilder in uno dei Match più attesi dell’anno. La super sfida tra lo statunitense attuale Campione del Mondo WBC dei pesi massimi e l’ex iridato WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina è ora realtà: mancano soltanto sede e data (si parla di Las Vegas a novembre) ma sicuramente i due pugili incroceranno i guantoni sul ring. L’ufficialità è arrivata ieri sera a Belfast ...

Tyson Fury vs Francesco Pianeta - sabato a Belfast : Deontay Wilder sarà a bordo ring : 'Wilder? Dopo mi occuperò anche di lui' La notizia della presenza di Wilder nella capitale nordirlandese è stata confermata dallo stesso campione del mondo WBC con un tweet. Belfast, Ireland tha #...

Tyson Fury vs Francesco Pianeta - sabato a Belfast : Deontay Wilder sarà a bordo ring : Tyson Fury torna sul ring, a poco più di due mesi di distanza dal facile combattimento contro Sefer Seferi, terminato dopo poche riprese con il ritiro dell'albanese. Stavolta l'avversario è certamente più ostico: l'italo-tedesco Francesco Pianeta in passato ha detenuto la cintura di campione europeo dei pesi massimi ed ha tentato per due volte la scalata al titolo mondiale, stoppato da Wladimir Klitschko nel 2013 e da Ruslan Chagaev due anni ...

Boxe - sfida stellare tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Accordo ormai in porto - appuntamento a novembre : Deontay Wilder e Tyson Fury potrebbero incrociare i guantoni a novembre. A dichiararlo è stato lo stesso Campione del Mondo WBC dei pesi massimi che, in attesa di organizzare l’incontro del secolo con Anthony Joshua per l’unificazione delle cinture della categoria regina, sfiderà dunque la gloria britannica ritornata sul ring qualche settimana fa dopo una lunga assenza. L’appuntamento dovrebbe essere a Las Vegas (USA), le prime ...

Deontay Wilder conferma : 'Combatterò con Tyson Fury' e stuzzica Joshua : 'Lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta della prospettiva di combattere contro Tyson Fury. Anzi va oltre, dicendo a chiare lettere che il match si fara' quasi sicuramente entro dicembre [VIDEO]. Accadra' certamente, non c'è dubbio - dice, in riferimento al match con Fury - anche se c'è ...

