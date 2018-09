SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini – La recensione

i-filmsonline

(Di mercoledì 29 agosto 2018) «Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1° ottobre 1978. Sì, ’78, mi scusi…non riesco a parlare tanto bene…» Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi viene fermato dai carabinieri per sospetto spaccio e trasferito in caserma, dove viene stabilita la custodia cautelare. Il giorno a seguire il ragazzo viene processato per direttissima: in occasione dell’udienza manifesta evidenti traumi e tumefazioni sul volto. Nonostante le preoccupanti condizioni fisiche, Cucchi viene condannato a scontare un mese di custodia cautelare presso Regina Coeli, in attesa di nuova udienza. In carcere la sua salute precipita drammaticamente: viene richiesto il ricovero ma il giovane non dà il proprio consenso. Stefano Cucchi muore il 22 ottobre 2009, sette giorni dopo l’arresto.