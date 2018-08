Gianni Sperti | amore? Invecchiato e acido? Pensione? Le risposte

Gianni Sperti sostiene Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La FOTO : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sostenuti da Gianni Sperti Gianni Sperti non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti di Ida Platano. La dama di Brescia aveva conquistato l’opinionista di Uomini e Donne lo scorso inverno con la genuinità dei suoi sentimenti, oltre che con la sua bellezza. Ora nelle grazie del ballerino sarebbe entrato anche Riccardo Guarnieri. Gianni Sperti ha postato infatti su Instagram Stories una FOTO (visibile ...

Gianni Sperti parla della sua presunta omosessualità : 'Io gay? E' un complimento' : Sebbene Uomini e donne sia in vacanza, Gianni Sperti, storico opinionista del dating show di Maria De Filippi, ha deciso di mantenere un rapporto diretto e costante con i suoi tantissimi followers che lo seguono su Instagram. Ecco allora che in queste caldissime giornate estive, Sperti ha deciso di rispondere ad un po' di domande [VIDEO] che gli sono state fatte dai fan su Instagram, tra cui quelle relative alla sua presunta omosessualita' ma ...

«Sei gay?» - Gianni Sperti risponde così alla domanda dei follower : Eterosessuale, omosessuale o bisessuale? Gianni Sperti sceglie la funzione 'Fammi una domanda' su Instagram Stories e, inevitabilmente, alcuni follower hanno deciso di chiedere qualche...

Gossip : Gianni Sperti non ha mai creduto alla storia tra Sara e Luigi di Uomini e Donne : Sembra che Gianni Sperti non abbia reagito molto bene a quello che è successo ad alcuni protagonisti di Uomini e Donne dopo la fine del loro percorso in Tv; la rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni oppure le bugie che ha raccontato Nilufar Addati durante il suo trono, non devono essere andate giù allo storico opinionista della trasmissione. Approfittando del gioco Fammi una domanda che sta impazzando su Instagram, l'ex ballerino ha ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Io gay? E' un complimento" : Gianni Sperti è attualmente in vacanza, considerando che Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi per il quale ricopre il ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari, tornerà in onda a settembre.Nel frattempo, l'ex ballerino 45enne sta rimanendo in contatto con i propri numerosi fan su Instagram: il profilo ufficiale di Gianni Sperti, infatti, può contare su oltre 824mila follower.prosegui la letturaUomini e Donne, ...

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Sara e Luigi : "Mai creduto nella loro storia" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Gianni Sperti svela di non aver mai creduto alla storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Intanto spunta Francesco Monte...(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 07:05:00 GMT)

“Gianni - sei gay?”. La domanda arriva a bruciapelo. E Sperti risponde : Era piuttosto scontato che Gianni Sperti, ballerino e storico opinionista di ”Uomini e Donne”, prestandosi al gioco delle domande di Instagram, si ritrovasse nella circostanza di dover rispondere a chi gli chiede se sia gay. L’opzione “fammi una domanda” introdotta da Instagram in queste ore si sta infatti rivelando uno strumento utilissimo per gli utenti del social network che così stanno avendo l’opportunità di conoscere ...

Gianni Sperti è gay?/ Uomini e Donne : parla l’opinionista - e su Nilufar Addati e Sara Affi Fella dice che… : Gianni Sperti è gay? Uomini e Donne: parla l’opinionista di Maria De Filippi, e su Nilufar Addati e Sara Affi Fella dice che... le sue parole piaceranno alle dirette interessate?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti ancora single : lui risponde su Instagram : A 45 anni Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, è ancora single. Come mai? A svelarlo su Instagram è stato lo stesso ballerino. In questi giorni sul social delle foto è stata aggiunta una divertente funzione: “fammi una domanda”, che ha consentito ai follower di scoprire qualcosa di più sui loro beniamini. Fra questi anche Gianni Sperti che, nonostante sia in televisione tutti i giorni con Uomini e Donne, ha sempre tenuto ...

Gianni Sperti gay? L’opinionista di Uomini e donne risponde : Sarà che d’estate il rischio di annoiarsi è sempre dietro l’angolo, sarà che gli impegni professionali sono ancora lontani e quindi ci si concede un po’ di leggerezza, ma la nuova funzione di Instagram che permette ai personaggi più o meno famosi di farsi porre delle domande dai follower sta dilagando tra i protagonisti del piccolo schermo. Dopo Chiara Ferragni, Simona Ventura e Stefano De Martino, anche Gianni Sperti ha ...

Gianni Sperti risponde : io gay? Nilufar? Sara e Luigi? Prossimo trono? : Gianni Sperti : io gay o etero? Nilufar? Sara e Luigi? Chi vedremo sul Prossimo trono? L’opinionista di Uomini e Donne risponde a tutto Instagram ribolle di domande e risposte nelle ultime ore. Gianni Sperti, celebre opinionista senza peli sulla lingua di Uomini e Donne, poteva sottrarsi alle richieste social dei suoi curiosi fan? Naturalmente […] L'articolo Gianni Sperti risponde: io gay? Nilufar? Sara e Luigi? Prossimo trono? ...

Uomini e donne - le coppie scoppiano. Gianni Sperti : ‘Il più pulito ha la rogna’ : Edizione flop quella 2017/2018 di Uomini e donne dal punto di vista sentimentale. Gran parte delle coppie formatesi nel corso del trono classico, infatti, sono scoppiate dopo poco tempo. Per questo motivo Mattia Marciano, uno dei pochi che al momento è ancora legato alla ragazza scelta nello studio, ovvero Vittoria Deganello, ha rivolto sui social una frecciatina a Gianni Sperti. Il motivo? L’opinionista ai tempi del trono di Mattia aveva ...