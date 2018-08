Rifiuti di plastica al sole - la ricerca : emettono gas serra : Rifiuti e detriti di polietilene sotto accusa per il rilascio di gas serra quando restano esposti a sole e aria. Secondo la ricerca “Production of methane and ethylene from plastic in the environment”, pubblicata sulla rivista scientifica PlosOne, la plastica più comune che usiamo (e gettiamo) sotto forma di sacchetti, ma anche alcuni giocattoli, tappi, pellicole alimentari o flaconi per detersivi e alimentari, una volta rilasciata nell’ambiente ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai Rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è Rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti plastica nel Siracusano (2) : (AdnKronos) – “L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l’ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in maniera ...

"Trasformiamo plastica in benzina" / Società svizzera in Italia : 900 L di carburante da 1 T di Rifiuti : "Trasformiamo plastica in benzina", Società svizzera sbarca in Italia ed è pronta a stupire tutti. Con una tonnellata di rifiuti sono in grado di ricavare novecento di litri di carburante.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Cina blocca Rifiuti di plastica dall’estero. E l’Italia non potrà più “esportare” a Pechino la sua carta da macero : Il blocco delle importazioni di rifiuti di plastica non industriali in Cina, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in ...

Plastic Odyssey - il catamarano alimentato dai Rifiuti in plastica : Roma, , askanews, - Combattere l'inquinamento degli oceani navigando in tutto il mondo con un catamarano alimentato da Plastica riciclata. É la sfida del progetto Plastic Odyssey.Il prototipo del ...

Rifiuti - buttiamo plastica perché compriamo plastica. Ma non abbiamo altra scelta : E’ passato abbastanza inosservato sulla stampa l’invito di questi giorni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che suggerisce che ogni italiano raccolga almeno un pezzo di plastica buttato per terra e lo metta nella differenziata. Il ministro si è accorto che con la plastica stiamo vivendo una specie di tragedia al rallentatore: i Rifiuti in plastica ci stanno letteralmente sommergendo. Ma non basta certo invitare i cittadini a fare gli ...

In "Dead Sea" Carlo Lombardi ha fotografato le tartarughe marine minacciate da plastica e Rifiuti e chi si prende cura di loro : Ami e plastica uccidono più del petrolio, e a farne le spese, nei nostri mari, sono soprattutto le tartarughe Caretta Caretta. "Dead Sea", mar Morto: così Carlo Lombardi ha ribattezzato il Mediterraneo, cimitero, ogni anno, di migliaia di esemplari che incappano nelle reti dei pescatori e restano mutilati o muoiono prima di riuscire a raggiungere le spiagge scivolando sotto l'azzurro sudario del mare. Ad accendere i riflettori sul ...