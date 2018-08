Cesare De Michelis è morto | addio al presidente della Marsilio Ultime notizie | Zaia

Pordenonelegge ricorda Cesare De Michelis : "Cesare De Michelis è stato un interlocutore ironico e severo ma necessario per tutti noi che abbiamo lavorato nel mondo dei libri in questi ultimi decenni". A poche ore dalla sua scomparsa la Festa del Libro con gli Autori ricorda l'editore e uomo di cultura attraverso le parole del direttore artistico Gian Mario ...

Italia - morto Cesare De Michelis - presidente della Marsilio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto Cesare De Michelis - era presidente della Marsilio : La casa editrice divenuta famosa per i temi di sociologia e politica. Era fratello di Gianni De Michelis, ex ministro socialista

Morto Cesare De Michelis - presidente della Marsilio : Lutto nel mondo dell'editoria. E' Morto improvvisamente questa notte a Cortina d'Ampezzo, dove era in vacanza, il presidente della casa editrice Marsilio, Cesare De Michelis . Avrebbe compiuto 75 anni il ...

Morto l'editore Cesare De Michelis - lanciò Mazzantini e Tamaro : Impegnato in politica nelle file del Psi, al fianco del fratello che è stato uno dei maggiori esponenti del partito a livello nazionale, Cesare De Micheli era stato consigliere comunale e assessore ...

Morto editore Cesare De Michelis : ROMA, 10 AGO - E' Morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. Fratello dell'ex ministro ...

Cesare DE MICHELIS - MORTO IL PRESIDENTE DELLA MARSILIO EDITORI/ Ultime notizie : addio al decano dell'editoria : CESARE De MICHELIS, MORTO il PRESIDENTE DELLA MARSILIO EDITORI. Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni a Cortina d'Ampezzo: avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:40:00 GMT)

È morto Cesare De Michelis : Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio, è morto nella notte a Cortina d'Ampezzo.A comunicarlo è stata la stessa casa editrice veneziana. Nato a Dolo, in provincia di Venezia, avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. Fratello dell'ex ministro socialista Gianni, Cesare De Michelis era un grande scopritore di talenti. Fu lui a lanciare autori quali Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini.Cesare De Michelis era il decano degli ...

Morto Cesare De Michelis - decano dell’editoria che scoprì i gialli scandinavi : È Morto 74 anni, mentre si trovava a Cortina d’Ampezzo, Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio ed ex docente universitario all'università di Padova. Tra qualche giorno, precisamente il 19 agosto, avrebbe compiuto 75 anni. Dirigeva la casa editrice Marsilio dal 1969. Molti gli autori di successo lanciati dalla sua casa editrice.Continua a leggere

Addio al decano degli editori - è morto Cesare De Michelis : È morto nella notte a Cortina d'Ampezzo. Se n'è andato così il decano degli editori italiani Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio. De Michelis avrebbe compiuto 75 anni il ...

Cesare De Michelis morto - addio al presidente della casa editrice Marsilio : lanciò Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro : È morto nella notte Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A darne notizia è la stessa casa editrice, che ha fatto sapere che De Michelis è venuto a mancare mentre si trovava in vacanza a Cortina d’Ampezzo. È stato uno dei più grandi editori italiani, grande scopritore di talenti, ha lanciato autori come Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro. Non solo, è stato lui a ...

È morto a 74 anni Cesare De Michelis - presidente della casa editrice Marsilio : È morto a Cortina d’Ampezzo Cesare De Michelis, ex professore universitario dell’Università di Padova e presidente della casa editrice Marsilio. Aveva 74 anni; ne avrebbe compiuti 75 il 19 agosto. Era fratello di Gianni De Michelis, politico socialista più volte ministro The post È morto a 74 anni Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio appeared first on Il Post.

È Morto Cesare De Michelis - presidente della Marsilio : È Morto Cesare De Michelis, presidente della Marsilio Editori. Lo comunica la stessa casa editrice veneziana. L'editore era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto.Fratello dell'ex ministro socialista Gianni e vicepresidente della Biennale di Venezia, in oltre 50 anni di carriera da editore De Michelis ha lanciato grandi firme come Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini.

Addio a Cesare De Michelis - presidente della casa editrice Marsilio : lanciò Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini : È morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. Fratello dell'ex ministro socialista, Gianni,...