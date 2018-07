think tank ' Trentino 2030' | coalizione centrodestra | bazzanella | ' Via gli individualismi

Padre del think tank salviniano Ecco Sofo - il compagno di Marion Il primo incontro a Firenze nel 2016 : La storia d'amore tra Vincenzo Sofo e Marion Le Pen, nipote della leader del Front Natonal francese e probabile futuro candidato della destra alle Presidenziali francesi, ha un fortissimo legame con la politica. E proprio... Segui su affaritaliani.it

Niente think tank e comunicazione "many to many". Il problema italiano : Professor Cassese, Claudio Cerasa, sul Foglio del 3 luglio scorso, ha lamentato che l'Italia viene messa "nelle condizioni di osservare il mondo non per quello che è ma per quello che sembra". Ho letto, e ho notato anche che gli ha fatto eco una delle menti più lucide del nostro paese, Marco Folli

Questa è la rete che collega i nuovi ministri a think tank politici e fondazioni : Un governo in cui non mancano i collegamenti con le aziende private, ed al centro di una certa rete di contatti con think tank anche internazionali. Una ricerca condotta per l'AGI da Openpolis rivela l'esistenza di un fitto insieme di connessioni tra titolari di dicasteri e fondazioni. Pensatoi e consigli di amministrazione "Tre dei 18 ministri hanno attualmente ruoli o incarichi in uno degli oltre 100 think tank politici ...

Si tratta di Moavero Milanesi, Savona e Tria, rispettivamente ministri degli esteri, agli affari europei e dell'economia. Tra i think tank presenti nella lista 'particolarmente ricorrente e l'Aspen ...