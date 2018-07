Milano | 25 anni dalla strage di via Palestro | letture | musiche e testimonianze per non

Mafia - 25 anni fa la notte delle bombe a Milano e a Roma - : Il 27 luglio 1993 alle 23.14 un'autobomba esplode in via Palestro, nel capoluogo lombardo. Dopo 43 minuti una deflagrazione anche nella Capitale, davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano, e ...

Danni nel palazzo - poi rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

ALANIS MORISSETTE/ Milano Summer Festival : come uscire vivi dagli anni 90 : Tutto esaurito al Milano Summer Festival per l'unica apparizione italiana di ALANIS MORISSETTE, protagonista di un concerto di rara bellezza e potenza musicale. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:35:00 GMT)Che cosa resta dell'alt. country/ Cowboy Junkies e Jayhawks, i nuovi dischi: ecco tutto quello che contaALICE IN CHAINS IN ITALIA/ La passione che non muore

Sostanzialmente senza Marchionne da anni non avremmo avuto più la Fiat - Milano Post : Ed è un discorso interessante, utile da fare, con competenza e intelligenza da buona politica industriale , tutto il contrario di ciò cui purtroppo stiamo assistendo sul caso Ilva , . Chiedendosi ...

Milano - Gianni Canova è rettore dello Iulm : primo docente di cinema in Italia a guidare un ateneo : "Per troppo tempo l'università è stata governata e programmata in funzione dei professori. È tempo che torni alla sua missione originaria: formare la classe dirigente di cui il Paese ha bisogno"

Campi rom - bambina tre anni tenuta ostaggio a Milano. Il centrodestra : "Avanti con il censimento di Salvini" : La piccola rapita a Venezia per costringere la madre a compiere borseggi. Cinque nomadi indagati. Polemica da Lega e Fi

Legionella a Milano - terza vittima e 18 casi : il batterio si annida nell’acqua e nei condizionatori - scatta l’allarme al Nord Italia : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della Legionella a Bresso. Un’altra donna, età 84 anni, ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta nella notte. E sale a quota 3 il numero dei pazienti deceduti per il batterio che sta facendo registrare un picco di contagi nel comune alle porte di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, erano morti prima un uomo e poi una donna, entrambi di 94 anni. C’e’ ...

Via Palestro. A 25 anni dalla strage - Milano ricorda : Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre,

Giovanni Malagò : “Olimpiadi Invernali 2026 : il 1° agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Veracini e Porpora : due anniversari a confronto L'Arte dell'Arco - Federico Guglielmo - violino - Milano Post : Un concentrato della selezione raffinata di gusto e scienza compositiva, che non andrà disgiunto dalla ricchezza di esperienze internazionali che i compositori italiani come i due oggi celebrati ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...