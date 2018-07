Veneto | Crif | crescono richieste credito famiglie per mutui e prestiti personali 2

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkrons) – Per quanto riguarda il numero didifinalizzati all’acquisto di beni/servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), nei primi 6 mesi dell’anno ilsi stabilizza, con una leggera variazione negativa, pari a -0,3% rispetto al I semestre 2017. A livello provinciale Vicenza conquista la vetta della classifica con un aumento del +3,3%, seguita da Rovigo (+1,2%). Verona e Treviso, invece, fanno registrare la contrazione più marcata, pari rispettivamente con -1,9% e -1,8%.In termini di importo richiesto la media per ifinalizzati in regione è stata pari a 7.412 Euro, con crescite significative rispetto al 2017 in tutte le province. Padova segna l’importo medio più consistente, con 7.966 Euro mediamente richiesti, seguita da Venezia con ...