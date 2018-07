Juve | Marotta ha già in mano un centrocampista se parte Pjanic

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Juventus - Marotta allo scoperto : “vi racconto la trattativa per Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus, grazie anche al lavoro certosino dell’amministratore delegato del club bianconero Marotta, in collaborazione con Mendes Beppe Marotta è stato uno degli artefici del colpaccio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un vero e proprio eroe per i tifosi, l’amministratore delegato bianconero, il quale ha svelato i dettagli della trattativa con il Real Madrid, mostrandosi molto soddisfatto per quanto fatto ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Marotta conferma : “Partì tutto dall’operazione Cancelo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)

Ronaldo alla Juve. La reazione da brivido del dg Beppe Marotta / Video : Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. A dare oggi il tanto atteso annuncio è stata la stessa società del Real Madrid che, attraverso un comunicato ha salutato il campione ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Marotta : 'Siamo felici' : Agenzia Vista, Milano, 10 luglio 2018 Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. A dare oggi il tanto atteso annuncio è stata la stessa società del Real...

Retroscena Ronaldo alla Juve : Palermo - Sassuolo e Atalanta in pressing su Marotta prima della chiusura : I dirigenti di Palermo, Sassuolo e Atalanta erano infatti presenti all'interno dell'albergo milanese in cui sono soliti soggiornare i dirigenti bianconeri e, secondo Sky Sport hanno incontrato ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole di Marotta e la data della presentazione : il “CR7 day” : Cristiano Ronaldo sconvolge la Serie A, il suo approdo alla Juventus verrà accolto dai tifosi bianconeri con un entusiasmo mai visto prima Cristiano Ronaldo-Juventus, affare fatto dopo una trattativa condotta in sordina in maniera sontuosa da Marotta ed Agnelli. Sotto traccia, un lavoro certosino per convincere il calciatore più forte al mondo a raggiungere la Serie A, dando lustro al nostro campionato un po’ in calo nelle ultime ...

Juventus - dentro Rabiot e Paredes - fuori Pjanic : ecco il piano di Marotta-Paratici : dentro Rabiot E Paredes- Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus resta vigile sul fronte mercato, sia per quel che riguarda il capitolo acquisto, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Cresce l’attesa, la fumata bianca ormai è ad un […] L'articolo Juventus, dentro Rabiot e Paredes, fuori Pjanic: ecco il piano di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - CR7 vicino : Marotta assente alla presentazione di Emre Can... : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Juve-Ronaldo - l'ottimismo di Marotta : quando si può chiudere : Vacanze in Grecia per Cristiano Ronaldo . L'asso portoghese sta smaltendo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale insieme alla compagna Georgina e al fratello. Secondo Sky Sport , la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura ma prima Florentino Perez e il cinque volte Pallone d'Oro dovranno accordarsi sulla modalità di uscita dal Real.

Juventus - Cristiano Ronaldo a un passo. La prova : la risposta di Marotta alla Consob : In attesa del sì, Cristiano Ronaldo fa fare già il botto alla Juventus in Borsa. Le azioni della società bianconera, vicinissima all'acquisto del 33enne campionissimo del Real Madrid sono schizzate ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Formazione Juve 2018-2019 : da Marotta e Paratici due scelte per ruolo ad Allegri : La Juventus vince lo scudetto da sette anni consecutivi. Siamo ancora a luglio, ma si ha il ragionevole sospetto che la Formazione bianconera sarà ancora una volta in pole position per un titolo che sarebbe l'ottavo di fila. Lo dice la storia del club, la qualità dei calciatori a disposizione, ma anche e soprattutto un'assoluta "profondità" della panchina. Dando un'occhiata a quella che è la 'batteria' a disposizione di Massimiliano Allegri ci ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Marotta risponde così sul portoghese : La Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, la trattativa è sempre più nel vivo e la fumata bianca può considerarsi vicina. “Se i tifosi della Juventus possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…”. Questa la reazione di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, alle domande su Cristiano Ronaldo. Il dirigente della Juventus, pizzicato a Milano dai colleghi di Skysport, ha sorriso, glissando però in merito al portoghese. Ma ...